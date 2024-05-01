Российский хоккеист возглавил гонку снайперов в плей-офф НХЛ
Российский нападающий «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин забил в пятом матче серии плей-офф НХЛ с «Виннипег Джетс» и помог своей команде выйти в следующий раунд, а сам поднялся на первое место в списке лучших снайперов.
«Колорадо» пропустил уже на второй минуте, но Ничушкин спустя еще две минуты сравнял счет. «Эвеланш» победил со счетом 6:3 в матче и 4–1 в серии.
Ничушкин продлил голевую серию на старте плей-офф до пяти матчей, повторив клубный рекорд («Колорадо» / «Квебек») Мишеля Гуле 1985 года. Это достижение чуть позже в этом матче также повторил Арттури Лехконен.
Россиянин и финн стали первыми партнерами по команде в истории НХЛ, которые забили в пяти первых матчах Кубка Стэнли подряд.
Ничушкин довел число голов в этом розыгрыше плей-офф до семи, повторив снайперский рекорд Микко Рантанена, Джо Сакика и Реаля Клутье по числу шайб в одной серии.
«Колорадо» стал четвертой командой в истории лиги, которая забивала как минимум пять шайб в первых пяти играх плей-офф.
Ничушкин с середины января по начало марта не играл и проходил добровольную программу помощи игрокам НХЛ. Причины включения в нее Ничушкина не назывались. «Спорт-Экспресс» со ссылкой на источники писал, что это не связано с алкоголем или наркотиками.
Ничушкин в 2022-м выиграл Кубок Стэнли с «Колорадо».
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