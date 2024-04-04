«Динамо» сыграет с «Оренбургом», «Ростов» — с «Уралом» в полуфинале Кубка России

Стали известны соперники «Динамо» и «Ростова» в Кубке России

По итогам жеребьевки сформировались пары «Оренбург» — «Динамо» и «Урал» — «Ростов». Матчи пройдут в период с 16 по 18 апреля

РФС опубликовал результаты жеребьевки пар первого этапа полуфинала «пути регионов» Кубка России.

Московское «Динамо» сыграет с «Оренбургом», а «Ростов» — с екатеринбургским «Уралом».

Игры пройдут с 16 по 18 апреля, точные даты станут известны позднее.

В полуфиналах «пути РПЛ» встречаются «Спартак» — «Зенит» и «Балтика» — ЦСКА. Проигравшие команды вылетят во второй этап полуфинала «пути регионов».

Действующим обладателем трофея является ЦСКА.