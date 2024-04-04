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Стали известны соперники «Динамо» и «Ростова» в Кубке России

«Динамо» сыграет с «Оренбургом», «Ростов» — с «Уралом» в полуфинале Кубка России
По итогам жеребьевки сформировались пары «Оренбург» — «Динамо» и «Урал» — «Ростов». Матчи пройдут в период с 16 по 18 апреля

РФС опубликовал результаты жеребьевки пар первого этапа полуфинала «пути регионов» Кубка России.

Московское «Динамо» сыграет с «Оренбургом», а «Ростов» — с екатеринбургским «Уралом».

Игры пройдут с 16 по 18 апреля, точные даты станут известны позднее.

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Фото:Телеграм-канал ФК «Оренбург»

В полуфиналах «пути РПЛ» встречаются «Спартак» — «Зенит» и «Балтика» — ЦСКА. Проигравшие команды вылетят во второй этап полуфинала «пути регионов».

Действующим обладателем трофея является ЦСКА.

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Анна Сатдинова
Футбол Кубок России по футболу ФК Динамо Москва ФК Оренбург ФК Ростов ФК Урал
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