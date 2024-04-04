Стали известны соперники «Динамо» и «Ростова» в Кубке России
РФС опубликовал результаты жеребьевки пар первого этапа полуфинала «пути регионов» Кубка России.
Московское «Динамо» сыграет с «Оренбургом», а «Ростов» — с екатеринбургским «Уралом».
Игры пройдут с 16 по 18 апреля, точные даты станут известны позднее.
В полуфиналах «пути РПЛ» встречаются «Спартак» — «Зенит» и «Балтика» — ЦСКА. Проигравшие команды вылетят во второй этап полуфинала «пути регионов».
Действующим обладателем трофея является ЦСКА.
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