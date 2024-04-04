«Оренбург» благодаря автоголу «Ахмата» вышел в полуфинал Кубка России

«Оренбург» победил «Ахмат» благодаря автоголу и вышел в полуфинал Кубка России

Милош Шатара забил в свои ворота на 88-й минуте. «Оренбург» вышел в следующую стадию «пути регионов», его соперник определится позднее

Фото: Телеграм-канал ФК «Оренбург»

Футболисты «Оренбурга» вышли в полуфинал «пути регионов» Кубка России, обыграв в гостях грозненский «Ахмат» со счетом 1:0.

Гол в свои ворота забил игрок «Ахмата» Милош Шатара на 88-й минуте.

«Оренбург» впервые победил «Ахмат» в официальном гостевом матче.

Ранее в полуфинал «пути регионов» вышли московское «Динамо», «Ростов» и «Урал». Жеребьевка следующей стадии пройдет позднее в четверг.

В полуфинале «пути РПЛ» играют «Зенит» — «Спартак» и «Балтика» — ЦСКА.

Действующим обладателем трофея является ЦСКА.