«Оренбург» благодаря автоголу «Ахмата» вышел в полуфинал Кубка России
Футболисты «Оренбурга» вышли в полуфинал «пути регионов» Кубка России, обыграв в гостях грозненский «Ахмат» со счетом 1:0.
Гол в свои ворота забил игрок «Ахмата» Милош Шатара на 88-й минуте.
«Оренбург» впервые победил «Ахмат» в официальном гостевом матче.
Ранее в полуфинал «пути регионов» вышли московское «Динамо», «Ростов» и «Урал». Жеребьевка следующей стадии пройдет позднее в четверг.
В полуфинале «пути РПЛ» играют «Зенит» — «Спартак» и «Балтика» — ЦСКА.
Действующим обладателем трофея является ЦСКА.
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