В Хорватии в столкновениях с фанатами «Хайдука» пострадали 17 полицейских
В Сплите в результате беспорядков после футбольного матча между «Хайдуком» и загребским «Динамо» пострадали 17 полицейских, 54 человека были задержаны, сообщает AFP со ссылкой на хорватскую полицию.
Вечером 3 апреля «Хайдук» на своем поле проиграл «Динамо» со счетом 0:1 в полуфинале Кубка Хорватии.
После этого болельщики хозяев выбежали на поле и пытались атаковать игроков «Динамо», а когда их оттеснили обратно на трибуны, начали вырывать кресла и бросать их и файеры в полицейских.
Беспорядки продолжились на улице — в полицейских бросали камни, петарды и бутылки, на прилегающих к стадиону улицах подожгли мусорные баки. Троих полицейских госпитализировали.
Хорватский футбольный союз (HNS) объявил, что «Хайдуку» на время расследования запрещено играть на домашней арене.
В финале Кубка загребское «Динамо» 15 и 30 мая сыграет с «Риекой».
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