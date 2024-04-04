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В Хорватии в столкновениях с фанатами «Хайдука» пострадали 17 полицейских

В Хорватии 17 полицейских пострадали при беспорядках после игры «Хайдука»
Беспорядки начались после проигрыша «Хайдука» загребскому «Динамо» в Кубке Хорватии. В столкновениях пострадали 17 полицейских, сплитскому клубу запретили играть на домашней арене до окончания расследования
Фото: Cropix / Imago / Global Look Press
Фото: Cropix / Imago / Global Look Press

В Сплите в результате беспорядков после футбольного матча между «Хайдуком» и загребским «Динамо» пострадали 17 полицейских, 54 человека были задержаны, сообщает AFP со ссылкой на хорватскую полицию.

Вечером 3 апреля «Хайдук» на своем поле проиграл «Динамо» со счетом 0:1 в полуфинале Кубка Хорватии.

После этого болельщики хозяев выбежали на поле и пытались атаковать игроков «Динамо», а когда их оттеснили обратно на трибуны, начали вырывать кресла и бросать их и файеры в полицейских.

Беспорядки продолжились на улице — в полицейских бросали камни, петарды и бутылки, на прилегающих к стадиону улицах подожгли мусорные баки. Троих полицейских госпитализировали.

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Фото:Depo photos / Keystone Press Agency / Global Look Press

Хорватский футбольный союз (HNS) объявил, что «Хайдуку» на время расследования запрещено играть на домашней арене.

В финале Кубка загребское «Динамо» 15 и 30 мая сыграет с «Риекой».

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Футбол Хорватия Сплит
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