В ЮАР бывшего футболиста олимпийской сборной застрелили на заправке
Защитник клуба премьер-лиги ЮАР «Кайзер Чифс» и бывший игрок олимпийской сборной страны 24-летний Люк Флёрс был застрелен в пригороде Йоханнесбурга, сообщила пресс-служба клуба.
На футболиста напали в очереди на заправку вечером 3 апреля. Преступники заставили его покинуть машину, после чего выстрелили в него и скрылись. Нападавшие также угнали автомобиль Флёрса, пишет CBS со ссылкой на полицию.
Пострадавшего доставили в больницу, где он скончался.
Футболист в октябре присоединился к «Кайзер Чифс», который идет на восьмом месте в чемпионате. Он подписал двухлетний контракт, но не успел сыграть за команду.
Защитник выступал за юношескую и молодежную сборные ЮАР, он также сыграл все три матча на Олимпиаде в Токио, где его команда не набрала ни одного очка и не смогла выйти из группы А.
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