В ЮАР бывшего футболиста олимпийской сборной застрелили на заправке

Люк Флёрс погиб в результате нападения автоугонщиков на заправке в пригороде Йоханнесбурга. Футболист выступал за юношескую, молодежную и олимпийскую сборные ЮАР

Люк Флёрс (Фото: kaizerchiefs.com)

Защитник клуба премьер-лиги ЮАР «Кайзер Чифс» и бывший игрок олимпийской сборной страны 24-летний Люк Флёрс был застрелен в пригороде Йоханнесбурга, сообщила пресс-служба клуба.

На футболиста напали в очереди на заправку вечером 3 апреля. Преступники заставили его покинуть машину, после чего выстрелили в него и скрылись. Нападавшие также угнали автомобиль Флёрса, пишет CBS со ссылкой на полицию.

Пострадавшего доставили в больницу, где он скончался.

Футболист в октябре присоединился к «Кайзер Чифс», который идет на восьмом месте в чемпионате. Он подписал двухлетний контракт, но не успел сыграть за команду.

Защитник выступал за юношескую и молодежную сборные ЮАР, он также сыграл все три матча на Олимпиаде в Токио, где его команда не набрала ни одного очка и не смогла выйти из группы А.