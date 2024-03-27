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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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Член паралимпийской сборной России погибла в теракте в «Крокусе»

Член паралимпийской сборной России Попова погибла в теракте в «Крокусе»
Сюжет
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Екатерина Попова выступала за сборную России по настольному теннису для спортсменов с повреждениями опорно-двигательного аппарата
Екатерина Попова
Екатерина Попова (Фото: paralymp.ru)

Член паралимпийской сборной России Екатерина Попова погибла во время теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщается на сайте Паралимпийского комитета России (ПКР).

«Нашу паралимпийскую семью постигло большое горе. Во время страшного теракта в «Крокус Сити Холле» погибла Екатерина Попова — член сборной страны по настольному теннису спорта лиц с ПОДА, прекрасная спортсменка и замечательный человек», — говорится в сообщении.

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Завал, образовавшийся при пожаре в &laquo;Крокус Сити Холле&raquo;

Попова — мастер спорта России, двукратная чемпионка России. Спортсменка принимала участие в чемпионатах Европы и других престижных международных соревнованиях в составе сборной страны, отметили в ПКР.

Жертвами теракта в «Крокус Сити Холле», по последним данным СК, стали 140 человек, еще более 100 пострадали.

Всего по делу о теракте задержали 11 человек, восемь находятся под арестом.

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Иван Витченко Иван Витченко
Паралимпийский комитет России Крокус Сити Холл теракт
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