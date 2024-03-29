Вратарь сборной России по футболу выиграл чемпионат Азербайджана

«Карабах» Андрея Лунева обеспечил себе чемпионство уже за восемь туров до конца турнира

Андрей Лунев (Фото: Christof Koepsel / Getty Images)

«Карабах», основным вратарем которого является голкипер сборной России Андрей Лунев, досрочно стал победителем чемпионата Азербайджана по футболу.

В субботу в гостевом матче 28-го тура «Карабах» обыграл «Кяпаз» со счетом 6:1. Лунев отыграл все 90 минут.

На счету «Карабаха» стало 69 очков, команда стала недосягаемой для соперников. Вторую строчку занимает «Нефтчи» (43 очка).

До конца чемпионата осталось еще восемь туров.

Луневу 32 года, он перешел в «Карабах» в августе 2023 года после завершения контракта с немецким «Байером». В нынешнем сезоне он провел 27 матчей, восемь раз сыграв на ноль.

«Карабах» выиграл чемпионат Азербайджана третий раз подряд и 11-й раз в истории.