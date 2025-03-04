Вяльбе пообещала наказать Большунова и Устюгова за их конфликт
Олимпийские чемпионы Александр Большунов и Сергей Устюгов будут наказаны после своего конфликта во время спринта на чемпионате России в Казани. Об этом «Советском спорту» сообщила глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.
Во время полуфинального забега у лыжников произошел небольшой контакт, после чего Устюгов махнул палкой в сторону Большунова. Устюгов забег в итоге выиграл, а Большунов стал третьим и не вышел в финал.
«И Большунов, и Устюгов получат от жюри определенное наказание. Два разных наказания, но оба получат», — сказала Вяльбе, не уточнив, какое конкретно наказание лыжники понесут.
Устюгов после гонки пообещал, что извинится перед Большуновым за свое агрессивное поведение, которое он объяснил излишними эмоциями.
Устюгов, олимпийский чемпион Пекина в эстафете, в итоге завоевал золото в спринте в Казани.
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