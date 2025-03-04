 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Лыжники Устюгов и Терентьева победили в спринте на чемпионате России

Устюгов победил в спринте на чемпионате России, Большунов не попал в финал
Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов не прошел в финал
Александр Большунов
Александр Большунов (Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press)

Олимпийский чемпион Пекина в эстафете и двукратный чемпион мира Сергей Устюгов победил в спринте классическим стилем на чемпионате России по лыжным гонкам, который проходит в Казани.

В финале 32-летний спортсмен показал результат 3 минуты 2,51 секунды.

Второе место занял Владислав Осипов (отставание 0,75 секунды), третьим стал Савелий Коростелев (+1,44).

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов остановился на стадии 1/2 финала. Ранее в Казани он победил в скиатлоне и стал вторым в смешанной эстафете в составе сборной Татарстана.

28-летний Большунов до чемпионата страны на фоне проблем со здоровьем в этом сезоне выиграл только одну гонку в Кубке России.

В женским спринте классическим стилем золото завоевала Наталья Терентьева (Непряева), опередившая Анастасию Кириллову и Алену Баранову.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

ВТБ Мои Инвестиции

Низкие комиссии. Ежедневная подборка инвестиционных идей

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

Реклама, Банк ВТБ (ПАО), 0+

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
лыжи Александр Большунов Наталья Терентьева (Непряева) Сергей Устюгов
Материалы по теме
Большунов не удержал лидерство в смешанной эстафете на чемпионате России
Спорт
Большунов победил в скиатлоне на чемпионате России в Казани
Спорт
Большунов рассказал о падении своего уровня без международных стартов
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 4 марта
EUR ЦБ: 92,85 (+1,29) Инвестиции, 03 мар, 18:13 Курс доллара на 4 марта
USD ЦБ: 89,25 (+0,99) Инвестиции, 03 мар, 18:13
Трое детей отравились неизвестным веществом в ВолоколамскеОбщество, 16:31
Reuters назвал точное время приостановки военной помощи США УкраинеПолитика, 16:25
Десятого чемпиона мира по шахматам Бориса Спасского похоронили в МосквеСпорт, 16:24
Суд вынес приговор протащившему собак по асфальту за машиной мужчинеОбщество, 16:23
Клебо стал 12-кратным чемпионом мира по лыжным гонкам, выиграв «разделку»Спорт, 16:22
Почему Замоскворечье — новая золотая миляРБК и Донстрой, 16:20
Суд арестовал имущество экс-директора Google в России на ₽232 млнБизнес, 16:13
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Шмыгаль заявил о готовности Украины подписать соглашение с СШАПолитика, 16:12
Банки начали снижать ставки по ипотеке. Много ли это значит для заемщиковФинансы, 16:08
«Аэрофлот» впервые с 2019 года завершил год с прибыльюИнвестиции, 16:06
Лыжницу лишили серебра чемпионата России в спринтеСпорт, 16:04
Как прошла церемония прощания с чемпионом мира по шахматам СпасскимСпорт, 16:03
Песков согласился с заявлением Трампа о принесенном России гореПолитика, 15:56
Ethereum достиг минимума с 2023 года. Почему упал весь крипторынокКрипто, 15:55