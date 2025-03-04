Лыжники Устюгов и Терентьева победили в спринте на чемпионате России
Олимпийский чемпион Пекина в эстафете и двукратный чемпион мира Сергей Устюгов победил в спринте классическим стилем на чемпионате России по лыжным гонкам, который проходит в Казани.
В финале 32-летний спортсмен показал результат 3 минуты 2,51 секунды.
Второе место занял Владислав Осипов (отставание 0,75 секунды), третьим стал Савелий Коростелев (+1,44).
Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов остановился на стадии 1/2 финала. Ранее в Казани он победил в скиатлоне и стал вторым в смешанной эстафете в составе сборной Татарстана.
28-летний Большунов до чемпионата страны на фоне проблем со здоровьем в этом сезоне выиграл только одну гонку в Кубке России.
В женским спринте классическим стилем золото завоевала Наталья Терентьева (Непряева), опередившая Анастасию Кириллову и Алену Баранову.
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