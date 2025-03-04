Устюгов победил в спринте на чемпионате России, Большунов не попал в финал

Лыжники Устюгов и Терентьева победили в спринте на чемпионате России

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов не прошел в финал

Александр Большунов (Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press)

Олимпийский чемпион Пекина в эстафете и двукратный чемпион мира Сергей Устюгов победил в спринте классическим стилем на чемпионате России по лыжным гонкам, который проходит в Казани.

В финале 32-летний спортсмен показал результат 3 минуты 2,51 секунды.

Второе место занял Владислав Осипов (отставание 0,75 секунды), третьим стал Савелий Коростелев (+1,44).

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов остановился на стадии 1/2 финала. Ранее в Казани он победил в скиатлоне и стал вторым в смешанной эстафете в составе сборной Татарстана.

28-летний Большунов до чемпионата страны на фоне проблем со здоровьем в этом сезоне выиграл только одну гонку в Кубке России.

В женским спринте классическим стилем золото завоевала Наталья Терентьева (Непряева), опередившая Анастасию Кириллову и Алену Баранову.