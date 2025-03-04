Устюгов пообещал извиниться перед Большуновым за агрессивное поведение
Сергей Устюгов собирается извиниться перед трехкратным олимпийским чемпионом Александром Большуновым за свое поведение во время спринтерского забега на чемпионате России по лыжным гонкам в Казани. Об этом он рассказал журналистам.
Во время полуфинального забега у лыжников произошел небольшой контакт, после чего Устюгов махнул палкой в сторону Большунова. Устюгов, олимпийский чемпион Пекина, забег в итоге выиграл. Большунов стал третьим и не вышел в финал.
«Я в грубой форме сказал ему: «Саня, ты заколебал, сколько можно? Почему со мной все время так?» Это уже не первый случай. Все было на эмоциях — махнул палкой на него», — цитирует ТАСС Устюгова.
По словам лыжника, ему не стоило так на все реагировать. «Увижу его — извинюсь. Кипит: у него уже есть медаль чемпиона России, а я только начал», — добавил спортсмен.
Устюгов в итоге завоевал золото в спринте в Казани. Большунов на турнире победил в скиатлоне и стал вторым в смешанной эстафете в составе сборной Татарстана.
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