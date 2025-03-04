Устюгов пообещал извиниться перед Большуновым за агрессивное поведение

Лыжник Устюгов объяснил, что был на эмоциях и поэтому махнул палкой в сторону соперника во время 1/2 финала в спринте. По словам спортсмена, ему не стоило так реагировать на небольшой контакт во время забега

Сергей Устюгов (Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press)

Сергей Устюгов собирается извиниться перед трехкратным олимпийским чемпионом Александром Большуновым за свое поведение во время спринтерского забега на чемпионате России по лыжным гонкам в Казани. Об этом он рассказал журналистам.

Во время полуфинального забега у лыжников произошел небольшой контакт, после чего Устюгов махнул палкой в сторону Большунова. Устюгов, олимпийский чемпион Пекина, забег в итоге выиграл. Большунов стал третьим и не вышел в финал.

«Я в грубой форме сказал ему: «Саня, ты заколебал, сколько можно? Почему со мной все время так?» Это уже не первый случай. Все было на эмоциях — махнул палкой на него», — цитирует ТАСС Устюгова.

По словам лыжника, ему не стоило так на все реагировать. «Увижу его — извинюсь. Кипит: у него уже есть медаль чемпиона России, а я только начал», — добавил спортсмен.

Устюгов в итоге завоевал золото в спринте в Казани. Большунов на турнире победил в скиатлоне и стал вторым в смешанной эстафете в составе сборной Татарстана.