Несколько тысяч человек пришли на похороны борца Бувайсара Сайтиева в Дагестане

Несколько тысяч человек пришли на похороны Сайтиева в Дагестане. Видео

Трехкратного олимпийского чемпиона по вольной борьбе и бывшего депутата Госдумы, который умер 2 марта в возрасте 49 лет, похоронили в селе Новокули

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Несколько тысяч человек посетили похороны трехкратного олимпийского чемпиона по вольной борьбе Бувайсара Сайтиева, которые прошли в селе Новокули в Дагестане.

Проститься с ним пришли многие спортсмены, например боец UFC Хамзат Чимаев, представители органов власти, общественные деятели, а также жители Чечни и Дагестана.

Сайтиев скончался 2 марта на 50-м году жизни. В Чечне из-за его смерти объявили трехдневный траур.

Вдова Сайтиева Индира рассказала, что оставила мужа дома с братом и детьми и через некоторое время он выпал из окна второго этажа, получив травмы таза и ребер. Правоохранительные органы начали проверку.

Сайтиев был чемпионом Игр 1996, 2004 и 2008 годов, по шесть раз выиграл чемпионаты мира и Европы, считается одним из лучших борцов-вольников в истории, был депутатом Госдумы VII созыва, возглавлял Федерацию спортивной борьбы Чечни.