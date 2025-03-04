Трехкратного олимпийского чемпиона Сайтиева похоронили в Дагестане

Трехкратный олимпийский чемпион по вольной борьбе и бывший депутат Госдумы умер 2 марта в возрасте 49 лет

Бувайсар Сайтиев (Фото: Елена Афонина / ТАСС)

Трехкратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Бувайсар Сайтиев похоронен в селе Новокули (Чаравали) Новолакского района Дагестана. Об этом сообщает ТАСС.

Проститься с Сайтиевым пришли спортсмены, представители органов власти, депутаты, общественные деятели, жители Чечни и Дагестана.

Сайтиев умер 2 марта на 50-м году жизни. В Чечне из-за его смерти объявили трехдневный траур.

Сайтиев побеждал на Олимпийский играх 1996, 2004 и 2008 годов, по шесть раз выиграл чемпионаты мира и Европы, он считается одним из лучших борцов-вольников в истории.

В 2016 году Сайтиев был избран депутатом Госдумы VII созыва, был членом комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи. Также он возглавлял Федерацию спортивной борьбы Чечни.