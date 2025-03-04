Ротенберг заявил, что СКА не расторгнет контракт с Кузнецовым
Петербургский СКА не собирается расставаться с форвардом Евгением Кузнецовым, заявил «Спорт-Экспрессу» главный тренер петербургского клуба КХЛ Роман Ротенберг.
«Контракт с Евгением Кузнецовым расторгнут не будет. Ответа, вернется ли он на лед в этом сезоне, у меня нет», — сказал Ротенберг.
Кузнецов, обладатель Кубка Стэнли и двукратный чемпион мира, прошлым летом вернулся из НХЛ и подписал контракт со СКА на четыре года.
Форвард из-за различных проблем со здоровьем, в том числе сотрясения мозга, сыграл только 38 матчей за СКА, набрав 37 (12+25) очков. В конце февраля форвард был снова внесен в список травмированных.
«СЭ» и «Матч ТВ» со ссылкой на источники сообщали, что 32-летний Кузнецов может больше не сыграть за СКА как минимум в этом сезоне. Агент хоккеиста говорил, что окончание выступлений за СКА не обсуждалось, в самом СКА заявили, что еще рассчитывают на своего лидера.
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