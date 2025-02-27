В СКА заявили, что еще рассчитывают на своего лидера Евгения Кузнецова

В СКА заявили, что последствия сотрясения у Евгения Кузнецова оказались серьезнее, чем ожидалось, и ему оказывается максимальная поддержка. Агент игрока ранее опроверг информацию, что Кузнецов больше не сыграет за СКА

Евгений Кузнецов (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Нападающий СКА Евгений Кузнецов пропустил второй матч подряд не только из-за ОРВИ, но и из-за последствий сотрясения мозга, которые «оказались серьезнее», сообщила пресс-служба петербургского клуба КХЛ.

«Сейчас мы оказываем максимальную поддержку Евгению и его семье. На первом месте — здоровье хоккеиста, чтобы убрать все последствия и вернуться в игру», — отметили в клубе.

В СКА заявили, что рассчитывают на Кузнецова в будущем.

Ранее в четверг журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин и «Матч ТВ» со ссылкой на источник сообщили, что 32-летний Кузнецов может больше не сыграть за СКА как минимум в этом сезоне.

Агент хоккеиста Шуми Бабаев заявил, что это сплетни и вариант ухода из СКА не обсуждался.

Кузнецов, обладатель Кубка Стэнли и двукратный чемпион мира, летом вернулся из НХЛ и подписал контракт с СКА на четыре года, но в декабре получил травму головы в игре с ЦСКА.