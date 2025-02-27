В СКА заявили, что еще рассчитывают на своего лидера Евгения Кузнецова
Нападающий СКА Евгений Кузнецов пропустил второй матч подряд не только из-за ОРВИ, но и из-за последствий сотрясения мозга, которые «оказались серьезнее», сообщила пресс-служба петербургского клуба КХЛ.
«Сейчас мы оказываем максимальную поддержку Евгению и его семье. На первом месте — здоровье хоккеиста, чтобы убрать все последствия и вернуться в игру», — отметили в клубе.
В СКА заявили, что рассчитывают на Кузнецова в будущем.
Ранее в четверг журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин и «Матч ТВ» со ссылкой на источник сообщили, что 32-летний Кузнецов может больше не сыграть за СКА как минимум в этом сезоне.
Агент хоккеиста Шуми Бабаев заявил, что это сплетни и вариант ухода из СКА не обсуждался.
Кузнецов, обладатель Кубка Стэнли и двукратный чемпион мира, летом вернулся из НХЛ и подписал контракт с СКА на четыре года, но в декабре получил травму головы в игре с ЦСКА.
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