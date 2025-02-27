Агент ответил на сообщения о том, что лидер СКА больше не сыграет за клуб
Информация о том, что нападающий СКА Евгений Кузнецов больше не сыграет за петербургский клуб, является сплетнями, заявил «Матч ТВ» агент игрока Шуми Бабаев.
Главный тренер СКА Роман Ротенберг ранее заявил, что у Кузнецова ОРВИ. В четверг журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин сообщил в телеграм-канале, что форвард с «большой вероятностью» больше не будет играть за клуб, с которым прошлым летом подписал контракт на четыре года.
«Женя заболел. Похоже, еще и есть последствия сотрясения. Никаких пока разговоров о том, что он больше не сыграет, не было», — сказал Бабаев.
«Матч ТВ» со ссылкой на источник утверждал, что Кузнецова беспокоят последствия сотрясения, а также что он «впал в депрессию» из-за отношения болельщиков и судейства, но СКА не планирует разрывать с ним контракт.
РБК направил запрос в пресс-службу ХК СКА.
Кузнецову 32 года, в межсезонье он вернулся из НХЛ в КХЛ. Форвард из-за различных проблем со здоровьем, в том числе полученного в декабре сотрясения мозга, сыграл в 38 из 59 матчей СКА, набрав 37 (12+25) очков.
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