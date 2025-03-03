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«Он вдохновлял целые поколения». Борцы и звезды UFC о Бувайсаре Сайтиеве

Овечкин, Нурмагомедов и Махачев отреагировали на смерть Бувайсара Сайтиева
Трехкратный олимпийский чемпион Бувайсар Сайтиев умер в возрасте 49 лет. Что звезды UFC и борьбы говорят о его вкладе в развитие спорта — в подборке «РБК Спорт»
Бувайсар Сайтиев
Бувайсар Сайтиев (Фото: Александр Нагорный / ТАСС)

Трехкратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Бувайсар Сайтиев 2 марта скончался на 50-м году жизни. Сайтиев побеждал на Играх 1996, 2004 и 2008 годов (в весовой категории до 74 кг), по шесть раз выиграл чемпионаты мира и Европы, в 1998-м победил на Играх доброй воли. Считается одним из лучших борцов-вольников в истории. Завершил спортивную карьеру в 2009 году.

В 2016 году Сайтиев был избран депутатом Госдумы VII созыва, был членом комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи. «РБК Спорт» собрал высказывания спортсменов и чиновников о Сайтиеве и его вкладе в развитие и популяризацию борьбы. 

Арсен Джулфалакян, член бюро Международной федерации борьбы (UWW), серебряный призер Олимпийских игр, чемпион мира и Европы

«Он был одним из тех борцов, кто поднял борьбу на новый уровень и сделал этот прекрасный вид спорта еще более зрелищным, любимым и узнаваемым. Не верится, что теперь приходится говорить о нем в прошедшем времени. Но на все воля Всевышнего. От имени моей семьи и всего борцовского мира приношу искренние соболезнования родным и близким чемпиона. Покойся с миром, дорогой Бувайсар», — сказал Джулфалакян «РБК Спорт».

Вартерес Самургашев, олимпийский чемпион по греко-римской борьбе (2000) и первый вице-президент Федерации спортивной борьбы России

«Это горе для всех нас, для всех любителей спорта, борьбы в частности. Сайтиев — человек, который продвинул наш вид спорта на мировой уровень. Это уникальный спортсмен и прекрасный семьянин. В первую очередь многодетный отец, который всеми своими жизненными действиями показывал, какой должна быть семья, как можно трудиться и достигать цели, в том числе и в спорте», — сказал Самургашев «РБК Спорт».

По его словам, Сайтиев был человеком, на которого равняется молодежь. «Это человек, который, к сожалению, ушел очень рано. И для нас это огромная потеря, утрата. Для всего мира, для всего спортивного сообщества. Сейчас в шоке. К сожалению, это невосполнимая утрата для всех нас», — отметил он.

Хабиб Нурмагомедов, бывший чемпион UFC в легком весе

«Пусть Аллах простит тебя, Брат. Ты вдохновлял миллионы детей по всему миру, нам тебя будет не хватать. Выражаю искренние соболезнования семье и близким, терпения вам», — написал Нурмагомедов на своей с странице в Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России).

Ислам Махачев, чемпион UFC в легком весе

«Легенда ушла. Соболезнования всем родным и близким, нам будет вас не хватать», — написал Махачев в Instagram.

Абдулрашид Садулаев, двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе

«Легендарный Бувайсар… Его красивая борьба и выдающиеся достижения вдохновляли целые поколения. Огромная потеря для всех нас. Пусть Аллах помилует тебя, старший брат. Навсегда в нашей памяти», — заявил Садулаев в своем телеграм-канале.

Александр Овечкин, капитана хоккейного «Вашингтон Кэпиталз»

«Сегодня ушел из жизни Бувайсар Сайтиев, великий спортсмен, борец-чемпион и просто очень хороший человек. Его победы и вклад в развитие российского спорта навсегда останутся в нашей истории. Мы никогда не забудем ни их, ни то, каким замечательным мужчиной был Сайтиев. Это огромная утрата. Сил всем близким и родным Бувайсара», — написал Овечкин в Telegram.

Кенни Флориан, бывший боец UFC

«Один из величайших борцов, которых я когда-либо видел. Узнал так много, просто наблюдая за движениями Бувайсара Сайтиева. 49 лет — слишком юный возраст для него. Проиграл всего два раза в мировых или олимпийских матчах. Покойся с миром, самый техничный борец всех времен», — написал Флориан на своей странице в Х.

Даниэль Кормье, бывший чемпион UFC в двух дивизионах

«Один из величайших всех времен. Покойся с миром, чемпион», — написал Кормье на своей странице в Instagram.

Генри Сехудо, борец вольного стиля, бывший чемпион UFC в легчайшем весе

«Это легендарный спортсмен. Очень большая потеря для всего мира спорта и мира борьбы. Пусть он покоится с миром», — сказал Сехудо ТАСС.

Рамзан Кадыров, глава Чечни

«Бувайсар Сайтиев был не просто чемпионом, он был символом мужества, благородства и истинного кавказского духа. Его имя навсегда вписано в историю мировой борьбы золотыми буквами. Он многократно поднимал флаг России на крупнейших международных аренах, защищая честь нашего народа и государства. <...> Несмотря на все усилия врачей, его не стало. Но он останется в наших сердцах как человек, который посвятил свою жизнь спорту, воспитанию молодого поколения, служению своему народу», — написал Кадыров в телеграм-канале.

Михаил Дегтярев, министр спорта и глава Олимпийского комитета России

«С глубокой скорбью воспринял известие о преждевременной и трагической кончине Бувайсара Сайтиева. Он был не только одним из самых титулованных борцов вольного стиля в истории, многократным чемпионом мира и трехкратным олимпийским чемпионом, но и человеком с огромной внутренней силой, честью и преданностью своему делу. Его вклад в развитие спорта неоценим», — написал Дегтярев в Telegram.

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Борьба вольная борьба Бувайсар Сайтиев Рамзан Кадыров Хабиб Нурмагомедов Ислам Махачев Михаил Дегтярев Абдулрашид Садулаев Александр Овечкин
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политик, глава Чечни
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спортсмен, боец смешанных единоборств, тренер, предприниматель
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