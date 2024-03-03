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Бобровский опередил Гашека по победам в НХЛ и попал в тройку звезд дня

Бобровский превзошел достижение Гашека и стал третьей звездой дня в НХЛ
Сергей Бобровский помог «Флориде» победить «Детройт» — 4:0, он отразил 21 бросок и выиграл 390-й матч в регулярных чемпионатах НХЛ. В тройку звезд дня также попали Кайл Палмьери («Айлендерс») и Коди Гласс («Нэшвилл»)
Сергей Бобровский (справа)
Сергей Бобровский (справа) (Фото: Patrick Doyle / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Российский голкипер «Флорида Пантерз» Сергей Бобровский отразил 21 бросок в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Детройт Ред Уингз», одержав 390-ю победу и став третьей звездой игрового дня. Об этом сообщила пресс-служба лиги.

«Флорида» победила в гостях «Детройт» со счетом 4:0.

Бобровский оформил четвертый шатаут в сезоне и 42-й в карьере и вышел на 15-е место в истории лиги по числу побед, опередив чеха Доминика Гашека (389).

Среди европейцев больше побед в лиге одержал только швед Хенрик Лундквист, а общее первое место по этому показателю в НХЛ принадлежит трехкратному обладателю Кубка Стэнли канадцу Мартину Бродёру (691).

Бобровский второй раз в сезоне не пропустил ни одной шайбы в Детройте. Россиянин в седьмой раз за карьеру выиграл 30 матчей в сезоне. Среди действующих игроков такой отметки достигал только Марк-Андре Флёри («Миннесота Уайлд») — он добивался такого результата в девяти сезонах.

Видео: Sportsnet

Лучшим игроком дня стал американский форвард «Нью-Йорк Айлендерс» Кайл Палмьери — на его счету хет-трик и передача в игре против «Бостон Брюинз» (5:1).

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Второй звездой был признан канадский нападающий «Нэшвилл Предаторз» Коди Гласс, оформивший хет-трик в матче с «Колорадо Эвеланш» (5:1).

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