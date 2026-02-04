Фигурист Малинин заявил, что «физически готов» к пятерному прыжку на ОИ

Малинин: физически готов к пятерному прыжку на Олимпийских играх в Италии

Малинин является действующим чемпионом мира по фигурному катанию и обладателем мирового рекорда в произвольной программе

Илья Малинин (Фото: Jamie Squire / Getty Images)

Американский фигурист Илья Малинин физически готов исполнить пятерной прыжок на Олимпийских играх 2026 года в Италии. Слова спортсмена приводит Reuters.

Малинин на вопрос исполнит ли он пятерной прыжок на Олимпиаде ответил, что все еще думает, но физически к этому готов.

«Может быть, а может быть нет. Посмотрим. Я об этом думаю: делать или не делать. Держу вас в напряжении <...> Физически я готов. Если наступит нужный момент, вы, возможно, его увидите», — сказал Малинин.

Малинин — сын российских фигуристов Романа Скорнякова и Татьяны Малининой, которые выступали под флагом Узбекистана.

Фигурист является двукратным чемпионом мира (2024, 2025) и бронзовым призером турнира (2023), ему принадлежит мировой рекорд в произвольной программе. В январе 2025 вновь получил баллы выше мирового рекорда, но

результат не зафиксировали, поскольку он был достигнут не на турнире под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU).

Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Российские спортсмены будут принимать участие в нейтральном статусе.

В соревнованиях по фигурному катанию выступят россияне Аделия Петросян и Петр Гуменник.