Фигурист Малинин заявил, что «физически готов» к пятерному прыжку на ОИ
Американский фигурист Илья Малинин физически готов исполнить пятерной прыжок на Олимпийских играх 2026 года в Италии. Слова спортсмена приводит Reuters.
Малинин на вопрос исполнит ли он пятерной прыжок на Олимпиаде ответил, что все еще думает, но физически к этому готов.
«Может быть, а может быть нет. Посмотрим. Я об этом думаю: делать или не делать. Держу вас в напряжении <...> Физически я готов. Если наступит нужный момент, вы, возможно, его увидите», — сказал Малинин.
Малинин — сын российских фигуристов Романа Скорнякова и Татьяны Малининой, которые выступали под флагом Узбекистана.
Фигурист является двукратным чемпионом мира (2024, 2025) и бронзовым призером турнира (2023), ему принадлежит мировой рекорд в произвольной программе. В январе 2025 вновь получил баллы выше мирового рекорда, но
результат не зафиксировали, поскольку он был достигнут не на турнире под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU).
Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Российские спортсмены будут принимать участие в нейтральном статусе.
В соревнованиях по фигурному катанию выступят россияне Аделия Петросян и Петр Гуменник.
