Футбол Англия. Кубок Лиги Манчестер Сити Ньюкасл 1 1,87 x 4 2 4,1 Футбол Италия. Кубок Интер Милан Торино 1 1,28 x 5,6 2 10,5 Футбол Испания. Кубок Алавес Реал Сосьедад 1 3 x 3,15 2 2,5 Футбол Италия. Кубок Аталанта Ювентус 1 2,75 x 3,2 2 2,65 Футбол Испания. Кубок Бетис Атлетико 1 3,4 x 3,55 2 2,08 Футбол Зимний кубок РПЛ. ОАЭ ЦСКА Динамо 1 2,5 x 3,35 2 2,85 Футбол Зимний кубок РПЛ. ОАЭ Краснодар Зенит 1 3,65 x 3,45 2 2,05 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Манчестер Юнайтед Тоттенхэм 1 1,6 x 4,5 2 4,8 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Вулверхэмптон Челси 1 4,7 x 4,15 2 1,67 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Арсенал Сандерленд 1 1,22 x 6,1 2 14 Единоборства MMA. ACA 200. Москва. Титульный бой. Средний вес. 5 раундов Магомедрасул Гасанов Альберт Туменов 1 1,16 x 67 2 5,2 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Марио Барриос Райан Гарсия 1 2,85 x 20 2 1,47
Олимпиада-2026⁠,
0

Фигурист Малинин заявил, что «физически готов» к пятерному прыжку на ОИ

Малинин: физически готов к пятерному прыжку на Олимпийских играх в Италии
Сюжет
Олимпиада-2026
Малинин является действующим чемпионом мира по фигурному катанию и обладателем мирового рекорда в произвольной программе
Илья Малинин
Илья Малинин (Фото: Jamie Squire / Getty Images)

Американский фигурист Илья Малинин физически готов исполнить пятерной прыжок на Олимпийских играх 2026 года в Италии. Слова спортсмена приводит Reuters.

Малинин на вопрос исполнит ли он пятерной прыжок на Олимпиаде ответил, что все еще думает, но физически к этому готов.

«Может быть, а может быть нет. Посмотрим. Я об этом думаю: делать или не делать. Держу вас в напряжении <...> Физически я готов. Если наступит нужный момент, вы, возможно, его увидите», — сказал Малинин.

Малинин — сын российских фигуристов Романа Скорнякова и Татьяны Малининой, которые выступали под флагом Узбекистана.

Фигурист является двукратным чемпионом мира (2024, 2025) и бронзовым призером турнира (2023), ему принадлежит мировой рекорд в произвольной программе. В январе 2025 вновь получил баллы выше мирового рекорда, но 
результат не зафиксировали, поскольку он был достигнут не на турнире под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU).

Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Российские спортсмены будут принимать участие в нейтральном статусе.

В соревнованиях по фигурному катанию выступят россияне Аделия Петросян и Петр Гуменник.

Авторы
Теги
Рената Утяева
Илья Малинин фигурное катание Олимпиада-2026
