Фигурист Малинин получил на чемпионате США баллы выше мирового рекорда

За прокат короткой программы 21-летний спортсмен получил 115,10 балла. При этом результат не будут зафиксирован в качестве нового мирового рекорда, поскольку он был достигнут не на турнире под эгидой ISU

Илья Малинин (Фото: Matthew Stockman / Getty Images)

Фигурист Илья Малинин выиграл короткую программу на чемпионате США, показав результат выше мирового рекорда.

21-летний Малинин за свой прокат получил 115,10 балла.

Рекорд по этому показателю (113,97) был установлен американцем Нейтаном Ченом на Олимпиаде в Пекине.

Результаты на национальных чемпионатах не ратифицируются Международным союзом конькобежцев (ISU), поэтому достижение Малинина не станет мировым рекордом.

Второе место занимает Томоки Хиватаси (89,26), третье — Джейсон Браун (88,49).

Малинин — сын российских фигуристов Романа Скорнякова и Татьяны Малининой, которые выступали под флагом Узбекистана. Он двукратный чемпион мира (2024, 2025), ему принадлежит мировой рекорд в произвольной программе.