Фигурист Малинин получил на чемпионате США баллы выше мирового рекорда
Фигурист Илья Малинин выиграл короткую программу на чемпионате США, показав результат выше мирового рекорда.
21-летний Малинин за свой прокат получил 115,10 балла.
Рекорд по этому показателю (113,97) был установлен американцем Нейтаном Ченом на Олимпиаде в Пекине.
Результаты на национальных чемпионатах не ратифицируются Международным союзом конькобежцев (ISU), поэтому достижение Малинина не станет мировым рекордом.
Второе место занимает Томоки Хиватаси (89,26), третье — Джейсон Браун (88,49).
Малинин — сын российских фигуристов Романа Скорнякова и Татьяны Малининой, которые выступали под флагом Узбекистана. Он двукратный чемпион мира (2024, 2025), ему принадлежит мировой рекорд в произвольной программе.
