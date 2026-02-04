Первые соревнования стартовали на Олимпиаде в Италии
Четыре матча турнира смешанных пар по керлингу открыли соревновательную программу Олимпийских игр в Милане и Кортина-д'Ампеццо.
Встречи проходят между сборными: Швеция — Южная Корея, Канада — Чехия, Эстония — Швейцария, Великобритания — Норвегия.
Церемония открытия Игр состоится 6 февраля.
На 5 февраля на Играх запланировано продолжение соревнований керлингистов в миксте, четыре матча группового этапа женского хоккейного турнира (Швеция — Германия, Италия — Франция, США — Чехия, Финляндия — Канада) и квалификация в биг-эйре у сноубордистов.
Россиян в этих дисциплинах на Играх не будет.
Международный олимпийский комитет (МОК) допустил на Игры только 13 российских спортсменов в нейтральном статусе. Они выступят в фигурном катании (Аделия Петросян, Петр Гуменник), лыжных гонках (Савелий Коростелев, Дарья Непряева), конькобежном спорте (Ксения Коржова, Анастасия Семенова), шорт-треке (Иван Посашков, Алена Крылова), ски‑альпинизме (Никита Филиппов), санном спорте (Павел Репилов, Дарья Олесик) и горнолыжном спорте (Юлия Плешкова, Семен Ефимов).
