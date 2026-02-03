 Перейти к основному контенту
Олимпиада-2026⁠,
0

Линдси Вонн выступит на Олимпиаде, несмотря на порванные «кресты»

Сюжет
Олимпиада-2026
Легендарная горнолыжница получила серьезную травму на этапе Кубка мира в Швейцарии за неделю до старта Олимпийских игр, но собирается кататься в Италии с наколенником
Линдси Вонн
Линдси Вонн (Фото: Ezra Shaw / Getty Images)

Олимпийская чемпионка Ванкувера американская горнолыжница Линдси Вонн выступит на Играх-2026 в Италии, несмотря на серьезную травму левого колена. Об этом 41-летняя спортсменка объявила на пресс-конференции.

Вонн 30 января получила травму в результате падения во время скоростного спуска на этапе Кубка мира в Кран-Монтане (Швейцария). С трассы ее увезли на вертолете. Горнолыжнице диагностировали полный разрыв передней крестообразной связки левого колена.

По словам Вонн, она уверена в своей способности выступить в первой гонке на Играх в воскресенье, 8 февраля, с помощью наколенника. «Мы прошли интенсивную терапию, консультировались с врачами, занимались в спортзале, а сегодня я каталась на лыжах. Учитывая состояние моего колена, оно кажется стабильным и крепким», — цитирует Вонн Daily Mail.

Несмотря на серьезную травму, Вонн подчеркнула, что сохраняет позитивный настрой. «Благодаря наколеннику я уверена, что смогу выступить в воскресенье. Я не плачу. Я держусь стойко. Я буду держаться молодцом и сделаю все возможное. Никто не скажет, что я не пыталась», — добавила спортсменка.

Вонн является олимпийской чемпионкой 2010 года в скоростном спуске, четырехкратной обладательницей Большого хрустального глобуса Кубка мира (2008, 2009, 2010, 2012) и двукратной чемпионкой мира. Всего на ее счету 83 победы на этапах КМ.

Вонн завершила карьеру в 2019 году из-за проблем с правым коленом, но вернулась в конце 2024-го. Этот сезон станет для нее последним.

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
горнолыжники Олимпиада-2026 Линдси Вонн
