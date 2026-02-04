Снуп Догг принял участие в эстафете олимпийского огня

На Олимпиаде-2026 Снуп Догг является почетным тренером сборной США, а также корреспондентом NBC

Снуп Догг (Фото: Joe Scarnici / Getty Images)

Американский рэпер Снуп Догг пронес олимпийский факел в итальянском городе Галларате перед Играми-2026. Об этом сообщил официальный аккаунт Олимпиады в социальной сети Х.

В 59-й день эстафеты олимпийского огня также вошли города Бусто-Арсицио, Леньяно, Саронно, Севезо, Дезио и Монца.

На летних Играх в Париже Снуп Догг уже был факелоносцем, а также участвовал в церемонии закрытия, проведении соревнований по брейк-дансу и других мероприятиях. В Париже рэпер также был корреспондентом NBC, на Игры-2026 он снова поедет в этой должности. В течение соревнований он будет выходить в эфир с ведущим Майком Тирико.

В декабре Снуп Догг стал почетным тренером сборной США на Олимпийских играх 2026 года. Это волонтерская должность, призванная поддерживать и вдохновлять американских спортсменов вне соревнований.

Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 22 февраля в Италии, их примут Милан и Кортина-д'Ампеццо.