Cнуп Догг стал почетным тренером сборной США на Олимпиаде

Это волонтерская должность, которая призвана поддерживать и вдохновлять американских спортсменов вне соревнований

Снуп Догг (Фото: Arturo Holmes / Getty Images)

Американский рэпер и актер Келвин Кордозар Бродус-младший, известный как Снуп Догг (Snoop Dogg), назначен почетным тренером сборной США на Олимпиаде 2026 года. Об этом сообщается на сайте Национального олимпийского комитета США.

Это волонтерская должность, призванная поддерживать и вдохновлять американских спортсменов вне соревнований. «Известный своей страстью к общественной деятельности, наставничеству и поддержке молодежи, Снуп привнесет свой фирменный юмор и душевность, чтобы мотивировать спортсменов сборной США на пути к зимним Олимпийским и Паралимпийским играм 2026 года и в дальнейшем», — говорится в сообщении.

«Настоящие звезды — это спортсмены сборной США, а я здесь просто для того, чтобы подбодрить, поддержать и, возможно, поделиться немного мудростью со стороны», — сказал Снуп Догг.

На Играх в Париже Снуп Догг стал одним из главных действующих лиц: нес олимпийский факел, участвовал в церемонии закрытия, проведении соревнований по брейк-дансу и других мероприятиях. В Париже рэпер также был корреспондентом NBC, на Игры-2026 он снова поедет в этом качестве.

Олимпиада пройдет в Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля.