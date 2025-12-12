Cнуп Догг стал почетным тренером сборной США на Олимпиаде
Американский рэпер и актер Келвин Кордозар Бродус-младший, известный как Снуп Догг (Snoop Dogg), назначен почетным тренером сборной США на Олимпиаде 2026 года. Об этом сообщается на сайте Национального олимпийского комитета США.
Это волонтерская должность, призванная поддерживать и вдохновлять американских спортсменов вне соревнований. «Известный своей страстью к общественной деятельности, наставничеству и поддержке молодежи, Снуп привнесет свой фирменный юмор и душевность, чтобы мотивировать спортсменов сборной США на пути к зимним Олимпийским и Паралимпийским играм 2026 года и в дальнейшем», — говорится в сообщении.
«Настоящие звезды — это спортсмены сборной США, а я здесь просто для того, чтобы подбодрить, поддержать и, возможно, поделиться немного мудростью со стороны», — сказал Снуп Догг.
На Играх в Париже Снуп Догг стал одним из главных действующих лиц: нес олимпийский факел, участвовал в церемонии закрытия, проведении соревнований по брейк-дансу и других мероприятиях. В Париже рэпер также был корреспондентом NBC, на Игры-2026 он снова поедет в этом качестве.
Олимпиада пройдет в Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля.
Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».
Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе и обществе
Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе и обществе
Что такое импакт и почему он критически важен для бизнеса в 2025 году
Психолог Асмолов: «Ключевой вопрос в развитии компании — поиск смысла»
Что останется после меня: как поиск смысла формирует устойчивые компании
Как и для чего бизнес инвестирует в социальную инфраструктуру