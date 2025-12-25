 Перейти к основному контенту
Олимпиада-2026⁠,
0

Тутберидзе назвала проблемы, которые ждут Петросян на Олимпиаде

Тутберидзе: на Олимпиаде Петросян могут дать низкие оценки за компоненты
Сюжет
Олимпиада-2026
Фигуристка еще нестабильно делает самые сложные прыжки и может недобрать баллов за компоненты, ее отставание от лидеров после короткой программы может быть большим, считает тренер
Аделия Петросян
Аделия Петросян (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Содержание программ Аделии Петросян на Олимпиаде будет зависеть от того, насколько стабильно она будет выполнять самые сложные элементы (ультра-си), поскольку фигуристка не может рассчитывать на высокие оценки за компоненты, заявила Okko тренер спортсменки Этери Тутберидзе.

В начале сезона у фигуристки была травма, из-за которой она хотела отказаться от олимпийского отборочного турнира, но в итоге поехала в Пекин и завоевала путевку на Игры. По ходу сезона Петросян неоднократно допускала ошибки на четверных тулупах.

«Скажу честно, что мы задумываемся над каким-то финальным контентом. Будет зависеть от того, что будет выглядеть более стабильно. Но кататься без ультра-си на Олимпиаде совершенно не имеет никакого смысла, потому что мы будем начинать с первой разминки, у нас нет рейтинга, и ничем примечательным мы не будем отличаться», — сказала Тутберидзе.

По словам тренера, судьи могут из-за этого ставить Петросян низкие оценки за компоненты, потому что они «ставятся все равно относительно разминок и рейтинга». «Что бы ты ни сделал, нет таких прыжков, которые перекрыли бы разницу, которая будет в короткой между лидерами и нами», — отметила Тутберидзе.

Тренер допустила, что, если проблемы с тройным акселем сохранятся, Петросян сфокусируется на четверных тулупах.

Из российских фигуристов на Олимпиаде также выступит Петр Гуменник.

Анна Сатдинова
фигурное катание
Аделия Петросян фото
Аделия Петросян
фигуристка, спортсменка
5 июня 2007 года
