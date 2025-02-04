СКА разгромно проиграл «Ак Барсу» в матче КХЛ с 11 шайбами
Петербургский СКА уступил казанскому «Ак Барсу» со счетом 3:8 в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.
В составе победителей хет-трик сделал Артем Галимов (7, 15, 20-я минуты), также отличились Семен Терехов, забросивший на 25-й секунде, Алексей Пустозеров (10), Никита Лямкин (17), Семен Кошелев (24) и Артур Бровкин (59). У СКА голы на счету Валентина Зыкова (14) и Захара Бардакова (28, 42).
«Ак Барс» выиграл четвертую встречу подряд и прервал четырехматчевую победную серию СКА.
СКА набрал 65 очков в 52 матчах и занимает шестое место в Западной конференции. «Ак Барс» с 70 очками в 51 встрече поднялся на вторую строчку на Востоке.
В следующем матче СКА 6 февраля в гостях сыграет с подмосковным «Витязем», «Ак Барс» в тот же день примет екатеринбургский «Автомобилист».
Другие результаты дня:
«Амур» (Хабаровск) — «Сибирь» (Новосибирск) — 1:5;
«Адмирал» (Владивосток) — «Барыс» (Астана) — 4:3 ОТ;
«Лада» (Тольятти) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 3:4;
«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Витязь» (Московская область) — 2:1 Б;
«Динамо» (Минск) — «Сочи» — 5:3;
«Локомотив» (Ярославль) — «Спартак» (Москва) — 4:5;
«Куньлунь» (Пекин) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 1:2 ОТ.
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