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Спорт ,  
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Ротенберг заявил, что победа над фашистами важнее пропущенных СКА шайб

Ротенберг фразой о победе над фашистами ответил на вопрос об антирекорде СКА
Петербургский клуб побил свой антирекорд по пропущенным шайбам за сезон. Роман Ротенберг в ответ на вопрос про этот антирекорд предложил посчитать забитые и пропущенные клубом шайбы с 1946 года
Роман Ротенберг
Роман Ротенберг (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Главный тренер СКА Роман Ротенберг заявил на пресс-конференции после матча регулярного чемпионата КХЛ с московским «Динамо», что не беспокоится по поводу антирекорда петербургского клуба по пропущенным шайбам, ведь в жизни есть более важные вещи.

СКА 1 февраля обыграл «Динамо» со счетом 4:3 в овертайме. Петербургский клуб побил свой антирекорд по пропущенным шайбам за сезон (153). Предыдущее худшее достижение (150) было установлено в сезоне 2022/23.

«Сколько с 1946 года пропустили? Мне интересна статистика, нужно посчитать. А в 1945‑м знаете, что произошло? Мы победили у фашистов в Великой Отечественной войне. Это важнее, чем количество пропущенных шайб», — цитирует Ротенберга «Матч ТВ».

СКА впервые в сезоне КХЛ обыграл московское «Динамо»
Спорт
Фото:Сергей Савостьянов / ТАСС

В начале января Ротенберг извинялся, что сравнил журналистов с фашистами.

СКА набрал 65 очков в 51 встрече и занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче СКА 4 февраля примет казанский «Ак Барс».

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Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей КХЛ ХК СКА Санкт-Петербург Роман Ротенберг ХК Динамо Москва


 

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