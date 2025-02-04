Тренер «Спартака» побил клубный рекорд благодаря победе над «Локомотивом»

«Спартак» обыграл «Локомотив», Жамнов побил клубный рекорд по победам в КХЛ

Московский клуб в гостях обыграл ярославский «Локомотив» со счетом 5:4. Алексей Жамнов стал самым побеждающим тренером «Спартака» в истории КХЛ

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Московский «Спартак» обыграл ярославский «Локомотив» со счетом 5:4 в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей шайбы забросили Егор Савиков (9), Адам Ружичка (24), Даниил Орлов (42), Михаил Мальцев (44) и Николай Голдобин (45). У проигравших отличились Георгий Иванов (12), Павел Красковский (42), Максим Березкин (52) и Андрей Сергеев (60).

Эта победа стала для Алексея Жамнова 76-й во главе «красно-белых» (за 129 матчей) — это новый рекорд для главных тренеров «Спартака» в истории КХЛ. Прошлое достижение принадлежало Милошу Ржиге — 75 побед за 140 игр.

Ранее в нынешнем сезоне «Локомотив» дважды обыграл «Спартак» при одном поражении (2:0, 5:4, 2:4).

«Локомотив» набрал 80 очков в 53 матчах и продолжает занимать первое место в турнирной таблице Западной конференции и всей КХЛ. «Спартак» с 67 очками в 51 встрече расположился на третьей строчке на Западе.

В следующем матче «Спартак» 6 февраля в гостях сыграет с нижегородским «Торпедо», «Локомотив» в тот же день примет минское «Динамо».