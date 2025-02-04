В «Динамо» простили пропустившего почти весь сбор бразильца Бителло

Главный тренер московского клуба Марцел Личка заявил, что в клубе полузащитника все любят и лично у него проблем с ним никаких нет

Бителло (Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press)

В «Динамо» простили бразильского полузащитника Бителло, который пропустил почти весь тренировочный сбор в Катаре, заявил в эфире «Матч ТВ» главный тренер московского клуба Марцел Личка.

Игроки «Динамо» вышли из отпуска 13 января, но Бителло прибыл в расположение клуба на первый сбор в Катаре только 26 января, за день до его окончания. После отпуска футболист остался в Бразилии, где, как писало Globo, пытался договориться о переходе в «Ботафого».

«Бителло здесь все любят, он всегда в хорошем и позитивном настроении. Он вернулся. Его простили? Я думаю, да», — сказал Личка, добавив, что у него нет проблем с футболистом.

Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин отметил, что несколько клубов все еще интересуются Бителло. «Мы всегда готовы к поиску компромиссов, но не на базисе ультиматумов и шантажа. <...> Мы все должны абстрагироваться от эмоций. Мы работаем в профессиональном клубе. Надеюсь, Бителло будет продолжать профессионально выполнять свои обязанности в «Динамо» и способствовать успешному выступлению клуба», — добавил Гафин.

Контракт бразильца, который является лучшим ассистентом РПЛ в этом сезоне (девять передач в 15 матчах), с «Динамо» рассчитан до лета 2028 года.

«РБК Спорт» ранее писал, что «Динамо» может взыскать с Бителло до $25 млн, если он попытается расторгнуть соглашение в одностороннем порядке.