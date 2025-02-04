В «Динамо» простили пропустившего почти весь сбор бразильца Бителло
В «Динамо» простили бразильского полузащитника Бителло, который пропустил почти весь тренировочный сбор в Катаре, заявил в эфире «Матч ТВ» главный тренер московского клуба Марцел Личка.
Игроки «Динамо» вышли из отпуска 13 января, но Бителло прибыл в расположение клуба на первый сбор в Катаре только 26 января, за день до его окончания. После отпуска футболист остался в Бразилии, где, как писало Globo, пытался договориться о переходе в «Ботафого».
«Бителло здесь все любят, он всегда в хорошем и позитивном настроении. Он вернулся. Его простили? Я думаю, да», — сказал Личка, добавив, что у него нет проблем с футболистом.
Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин отметил, что несколько клубов все еще интересуются Бителло. «Мы всегда готовы к поиску компромиссов, но не на базисе ультиматумов и шантажа. <...> Мы все должны абстрагироваться от эмоций. Мы работаем в профессиональном клубе. Надеюсь, Бителло будет продолжать профессионально выполнять свои обязанности в «Динамо» и способствовать успешному выступлению клуба», — добавил Гафин.
Контракт бразильца, который является лучшим ассистентом РПЛ в этом сезоне (девять передач в 15 матчах), с «Динамо» рассчитан до лета 2028 года.
«РБК Спорт» ранее писал, что «Динамо» может взыскать с Бителло до $25 млн, если он попытается расторгнуть соглашение в одностороннем порядке.
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
МИД Испании заявил, что Европе придется восстановить отношения с Россией
Путин заявил, что Трамп «наведет порядок» среди европейских политиков
В МВД предупредили о мошеннической схеме с поддельным сайтом Wildberries
Путин подписал закон о повышении порога собираемости взносов на капремонт
Президент Польши предрек бум преступности по завершении боев на Украине
Киев потребовал от США гарантий насчет своих металлов
РБК запускает винный салон. Расписание
Россияне установили новый рекорд по потреблению минтая
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Книгоиздатели заявили о дефиците материалов для красивых обложек
Китай ответил Трампу пошлинами на нефть, СПГ и уголь из США
Бейонсе стала самой титулованной артисткой «Грэмми» в истории