Шара Буллет покинул рейтинг лучших бойцов UFC после первого поражения
Россиянин Шарабутдин Магомедов, известный как Шара Буллет, покинул рейтинг лучших бойцов UFC в среднем весе после поражения на турнире в Эр-Рияде. Обновленный рейтинг опубликован на сайте промоушена.
Шара Буллет на турнире UFC Fight Night 250 уступил британцу Майклу Пэйджу единогласным решением судей. Россиянин потерпел первое поражение в карьере в ММА.
До этого поединка Шара Буллет занимал 14-е место в рейтинге лучших бойцов UFC в среднем весе. Теперь в топ-15 его нет, на 14-й строчке дебютировал другой россиянин — Роман Копылов.
После турнира UFC Fight Night 250 с пятой на вторую строчку рейтинга лучших средневесов поднялся уроженец Дагестана Нассурдин Имавов, выступающий за Францию. В главном поединке этого турнира Имавов нокаутировал во втором раунде бывшего чемпиона промоушена в среднем весе Исраэля Адесанью (опустился в рейтинге на пятое место). Третью строчку занимает Хамзат Чимаев, представляющий ОАЭ, чемпионом является южноафриканец Дрикус дю Плесси.
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