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Шара Буллет покинул рейтинг лучших бойцов UFC после первого поражения

Шара Буллет покинул рейтинг лучших средневесов UFC, Имавов обошел Чимаева
Российский боец, уступивший британцу Майклу Пэйджу на турнире UFC Fight Night 250 в Эр-Рияде, больше не входит в топ-15 рейтинга лучших средневесов промоушена
Шара Буллет
Шара Буллет (Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press)

Россиянин Шарабутдин Магомедов, известный как Шара Буллет, покинул рейтинг лучших бойцов UFC в среднем весе после поражения на турнире в Эр-Рияде. Обновленный рейтинг опубликован на сайте промоушена.

Шара Буллет на турнире UFC Fight Night 250 уступил британцу Майклу Пэйджу единогласным решением судей. Россиянин потерпел первое поражение в карьере в ММА.

До этого поединка Шара Буллет занимал 14-е место в рейтинге лучших бойцов UFC в среднем весе. Теперь в топ-15 его нет, на 14-й строчке дебютировал другой россиянин — Роман Копылов.

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Фото:Российский боец UFC Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет) (Фото: соцсети Шарабутдина Магомедова)

После турнира UFC Fight Night 250 с пятой на вторую строчку рейтинга лучших средневесов поднялся уроженец Дагестана Нассурдин Имавов, выступающий за Францию. В главном поединке этого турнира Имавов нокаутировал во втором раунде бывшего чемпиона промоушена в среднем весе Исраэля Адесанью (опустился в рейтинге на пятое место). Третью строчку занимает Хамзат Чимаев, представляющий ОАЭ, чемпионом является южноафриканец Дрикус дю Плесси.

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Иван Витченко Иван Витченко
смешанные единоборства (ММА) UFC Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет) Исраэль Адесанья Хамзат Чимаев
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