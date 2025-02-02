«Ужасное выступление». Что говорят о поражении Шары Буллета в UFC

В основном карде на турнире UFC Fight Night 250 в Эр-Рияде Шара Буллет потерпел первое поражение в карьере. Что говорят о выступлении россиянина — в подборке «РБК Спорт»

Фото: Российский боец UFC Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет) (Фото: соцсети Шарабутдина Магомедова)

Как прошел бой

Российский боец Шарабудтин Магомедов (Шара Буллет) потерпел первое поражение в карьере в поединке против британца Майкла Пейджа на турнире UFC Fight Night 250, который прошел 1 февраля в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Бой продолжался все запланированные три раунда, по итогом которого судьи единогласным решением отдали победу Пейджу — 30-27, 30-27, 29-28.

На счету 30-летнего Шары Буллета теперь 15 побед и одно поражение в профессиональных боях MMA. До этого у бойца была серия из четырех побед подряд в UFC. У 37-летнего Пейджа 23 победы и три поражения.

Предполагается, что за поединок Буллет может получить около $200тыс., а Пейдж — $100 тыс. Такие данные приводит портал Sportysalaries.

После поединка боец Майкл Пейдж, обращаясь к камере, заявил, что теперь он стал «капитаном», что стало своеобразной отсылкой к пиратскому стилю поведения Магомедова. [Буллет с 2016 года имеет проблемы с глазом, который неоднократно оперировался. Из-за белого цвета глаза боец называет себя пиратом. — прим. «РБК Спорт» ].

В интервью после боя Пейдж похвалили Буллета, подчеркнув, что, несмотря на итог поединка, у россиянина есть все шансы достичь больших высот в карьере. «Я пробовал миксовать, Шара Буллет — потрясающий боец, несмотря на итог поединка. Уверен, он достигнет больших высот, давайте поддержим его аплодисментами», – сказал британский боец.

Пейдж — 15-е место в рейтинге полусредней весовой категории в UFC, а Буллет — 14-е место в среднем дивизионе. Британец признался, что не совсем комфортно чувствовал себя в средней весовой категории и предостерег бойцов полусреднего веса, что вскоре готовится сразится с ними в октагоне.

«Я чувствовал себя немного не в своей тарелке в этой весовой категории. Хочу сказать, чтобы ребята в полусреднем дивизионе были начеку. Я иду к вам, у меня много работы», — добавил Пейдж в интервью после поединка.

Шара Буллет после боя на своей странице в Instagram (владелец сети, корпорация Meta, признана в России экстремистской и запрещена) рассказал, что выходил на бой в плохом состоянии здоровья, осознавая все риски и надеясь на победу.

«Пират уходит в гавань, но я вернусь! Я знал все риски, выходя в таком кошмарном состоянии здоровья и с такой подготовкой. Я чувствовал, что при всем при этом я могу выиграть, но не прокатило, вот и все. Спасибо организации за такой шанс и всем причастным, я хотел закатить зрелище и оправдать ожидания, не срывая бой. Спасибо всем, кто со мной в любом положении!» — рассказал он.

На пресс-конференции президент UFC Дана Уайт заявил, что противостояние с Майклом Пейджем представляет собой сложную задачу, поскольку он умеет заставлять соперника остаться пассивным.

«Стили делают бои, у Майкла очень сложный стиль. Если к нему не подойти, то два бойца просто будут стоять и смотреть друг на друга. С ним просто тяжело драться. Не думаю, что давление остановило Шару. И давайте не забывать, что у парня один глаз. Это тоже не помогает», — отметил Уайт.

«РБК Спорт» опросил экспертов, чтобы узнать их мнение о результате поединка

Что сказали эксперты о результате боя

Гор Азизян, тренер Шарабутдина Магомедова (Шара Буллет)

«С решением судей я согласен. Чего не хватило Буллету? Наши проблемы мы не разглашаем», — сказал Азизян в разговоре с «РБК Спорт»

Олег Тактаров, первый российский чемпион UFC

«Шара мог выступить гораздо лучше. Если бы был нормальный тренерский штаб, который занимается своей работой, а не придумывал бы сказки про старших товарищей. И если бы Шарабутдин не разменивался до боя, не тратил бы энергию на пустое. В любом случае, все, что было до боя, способствовало тому, что он выступил ниже своих возможностей. И отсутствие грамотного тренерского штаба — это вообще подножка. Лучше одному приезжать, чем с такими табунами», — сказал Тактаров «РБК Спорт».

Джейсон Миллер, бывший американский боец UFC

«Похоже, у Магомедова был план, но он не сработал, и он продолжал пытаться его реализовать. MVP сделал то, что должен был сделать MVP. К этому трудно подготовиться», — написал в своей соцсети Миллер.

Рамазан Исмаилов, известный тренер

«Люди ждут фейерверка, но желания не всегда оправдываются. Вспомним хотя бы бой Флойда Мейвезера и Мэнни Пакьяо. Здесь встретятся два самых техничных ударника в ММА. Представители карате и тайского бокса. Шаре нужен искать удачи в средней и ближней дистанции, а Пэйджу перестреливаться с дальней. У него есть много обманных финтов и ловушек. Зато у Шары есть хорошие и быстрые локти. Все зарешает тактика. Это самое сложное противостояние, и для Магомедова, и для Пэйджа. Верю в победу Шары, но и вижу равные шансы, а объективно фаворитом является Пэйдж», — сказал Исмаилов в разговоре с Metaratings.

Дмитрий Бикрев, чемпион Fight Nights

«Это была война стилей – тхэквондо против тайского бокса. Шара не ожидал, что Пейдж будет таким быстрым. Он не смог подстроиться, не нашел свой бой и ничего не показал. Ужасное выступление. Думаю, сам Шара сильно расстроился. Пейдж просто не дал ему ничего сделать. Наверное, нужно было чуть по-другому строить план на бой – больше рисковать, идти вперед, по-другому такого соперника не догонишь. Не спасали даже лоукики, Шара попадал мало. Большая недоработка в плане на бой. Жалко, что Шара расстался с ноликом», — заявил Бикрев «РБ Спорт».

Евгений Гончаров, чемпион ACA

«Пэйдж не давал россиянину работать. Много перемещался, держал дистанцию, не давал Шаре подойти. Клинч не работал, потому что Майкл выше ростом и очень быстрый. Нужно было подходить на среднюю дистанцию и начинать бить руками, но опять же — Пэйдж уходил и много спойлерил, завязывая в клинче. Это было для меня неожиданностью. Думаю, для Шары тоже. Два раунда были такими, в третьем Магомедов искал ключи, а Майкл избегал боя. Пэйдж тактически победил 2-1, вопросов нет. Но это не тот бой, который мы ждали. Если бы англичанин дрался сам, Шара мог победить и даже досрочно», — цитирует Гончарова Metaratings.