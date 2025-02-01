Шара Буллет потерпел первое поражение в карьере на турнире UFC в Эр-Рияде

Российский боец на турнире UFC Fight Night 250 уступил британцу Майклу Пэйджу

Шара Буллет (Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press)

Российский боец Шарабутдин Магомедов, известный как Шара Буллет, уступил британцу Майклу Пэйджу на турнире UFC Fight Night 250, который проходит в Эр-Рияде.

Бой продолжался три раунда. Пейдж победил по единогласному решению судей.

У 30-летнего Шары Буллета это первое поражение в карьере в 16 профессиональных боях в ММА. В UFC он до этого выиграл четыре поединка. Ранее боец выступал в промоушенах RCC, AMC Fight Nights и «Наше дело».

До этого поединка россиянин занимал 14-е место в рейтинге лучших бойцов UFC в среднем весе.

На счету 37-летнего Пэйджа 24 победы и три поражения.

В главном поединке UFC Fight Night 250 сразятся бывший чемпион промоушена в среднем весе нигериец Исраэль Адесанья и представляющий Францию уроженец Дагестана Нассурдин Имавов.