Шара Буллет потерпел первое поражение в карьере на турнире UFC в Эр-Рияде
Российский боец Шарабутдин Магомедов, известный как Шара Буллет, уступил британцу Майклу Пэйджу на турнире UFC Fight Night 250, который проходит в Эр-Рияде.
Бой продолжался три раунда. Пейдж победил по единогласному решению судей.
У 30-летнего Шары Буллета это первое поражение в карьере в 16 профессиональных боях в ММА. В UFC он до этого выиграл четыре поединка. Ранее боец выступал в промоушенах RCC, AMC Fight Nights и «Наше дело».
До этого поединка россиянин занимал 14-е место в рейтинге лучших бойцов UFC в среднем весе.
На счету 37-летнего Пэйджа 24 победы и три поражения.
В главном поединке UFC Fight Night 250 сразятся бывший чемпион промоушена в среднем весе нигериец Исраэль Адесанья и представляющий Францию уроженец Дагестана Нассурдин Имавов.
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