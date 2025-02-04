В ФХР заявили о негативном отношении IIHF к сборной России
Участие сборной России в международных турнирах под эгидой IIHF невозможно до окончания конфликта между Украиной и Россией. Такое мнение выразил в разговоре с «РБК Спорт» вице-президент Федерации хоккея России и двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров.
«Для меня было ожидаемо. На сегодняшний день Международная Федерация хоккея настроена негативно к сборной России, пока не закончится конфликт с Украиной. Это совершенно однозначно», — сказал Майоров.
Во вторник, 4 февраля, совет IIHF рассмотрел вопрос о допуске сборной России к соревнованиям под своей эгидой, приняв решение продлить отстранение. Таким образом, российская команда не примет участие на чемпионате мира в 2026 году.
Что касается допуска на Олимпийские игры 2026 года, информации пока нет.
В 2022 году IIHF отстранила сборную России от участия во всех международных турнирах, проводимых под ее эгидой, отметив, что данное решение было принято с целью обеспечения безопасности спортсменов и официальных лиц.
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