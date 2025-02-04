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Розенстрайка отчислили из UFC после «ужасного» боя с россиянином

Розенстрайка отчислили из UFC после «ужасного» боя с россиянином Павловичем
Жаирзиньо Розенстрайк, девятый номер в рейтинге лучших тяжеловесов UFC, на прошлой неделе уступил единогласным решением судей Сергею Павловичу. Глава UFC Дэйна Уайт заявил, что этот бой было не интересно смотреть
Жаирзиньо Розенстрайк
Жаирзиньо Розенстрайк (Фото: Alex Bierens de Haan / Getty Images)

Суринамский боец Жаирзиньо Розенстрайк покинул UFC. Об этом сообщил аккаунт в соцсети Х UFC Roster Watch, который отслеживает бойцов на контракте с промоушеном.

36-летний Розенстрайк в своем последнем поединке 1 февраля уступил россиянину Сергею Павловичу единогласным решением судей. Глава UFC Дэйна Уайт назвал этот поединок ужасным и отметил, что его было не интересно смотреть.

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Розенстрайк выступал в UFC c 2019 года, трижды он получал бонусы за лучшее выступление вечера на турнирах.

Всего на счету Розенстрайка 15 побед и шесть поражений в ММА. Он занимал девятое место в рейтинге лучших бойцов UFC в тяжелом весе.

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Иван Витченко Иван Витченко
смешанные единоборства (ММА) UFC Сергей Павлович
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