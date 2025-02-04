Розенстрайка отчислили из UFC после «ужасного» боя с россиянином
Суринамский боец Жаирзиньо Розенстрайк покинул UFC. Об этом сообщил аккаунт в соцсети Х UFC Roster Watch, который отслеживает бойцов на контракте с промоушеном.
36-летний Розенстрайк в своем последнем поединке 1 февраля уступил россиянину Сергею Павловичу единогласным решением судей. Глава UFC Дэйна Уайт назвал этот поединок ужасным и отметил, что его было не интересно смотреть.
Розенстрайк выступал в UFC c 2019 года, трижды он получал бонусы за лучшее выступление вечера на турнирах.
Всего на счету Розенстрайка 15 побед и шесть поражений в ММА. Он занимал девятое место в рейтинге лучших бойцов UFC в тяжелом весе.
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