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Спорт ,  
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Рекордсмен UFC Чимаев получил паспорт гражданина ОАЭ

Уроженец Чечни занимает третье место в рейтинге лучших бойцов UFC в среднем весе. Ранее он выступал под флагом Швеции, а с сентября 2023 года представляет ОАЭ
Хамзат Чимаев
Хамзат Чимаев (Фото: James Gilbert / Getty Images)

Непобежденный боец UFC Хамзат Чимаев получил паспорт гражданина ОАЭ. Об этом спортсмен сообщил в своем Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России).

«Для меня большая честь и привилегия представлять эту прекрасную страну и как для спортсмена, и как для гражданина. Я хотел бы поблагодарить ОАЭ за поддержку, и я сделаю все возможное, чтобы эта страна гордилась мной», — написал Чимаев, выложив фото с новым паспортом.

Чимаев родился в Чечне, откуда в подростковом возрасте переехал с семьей в Швецию. С сентября 2023 года боец вместо Швеции представляет ОАЭ. При этом в прошлом году Чимаев заявлял, что у него российское гражданство, которое он не собирается менять на другое, а после окончания спортивной карьеры вернется жить на Кавказ.

Чимаеву 30 лет, он выиграл все 14 боев в ММА, в последнем поединке в октябре победил бывшего чемпиона UFC в среднем весе австралийца Роберта Уиттакера болевым приемом в первом раунде. Он занимает третье место в рейтинге лучших бойцов UFC в среднем весе.

Первые две победы в UFC Чимаев одержал за рекордно короткий отрезок времени — десять дней.

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Иван Витченко Иван Витченко
смешанные единоборства (ММА) UFC Хамзат Чимаев ОАЭ смена гражданства


 

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