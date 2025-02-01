Рекордсмен UFC Чимаев получил паспорт гражданина ОАЭ
Непобежденный боец UFC Хамзат Чимаев получил паспорт гражданина ОАЭ. Об этом спортсмен сообщил в своем Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России).
«Для меня большая честь и привилегия представлять эту прекрасную страну и как для спортсмена, и как для гражданина. Я хотел бы поблагодарить ОАЭ за поддержку, и я сделаю все возможное, чтобы эта страна гордилась мной», — написал Чимаев, выложив фото с новым паспортом.
Чимаев родился в Чечне, откуда в подростковом возрасте переехал с семьей в Швецию. С сентября 2023 года боец вместо Швеции представляет ОАЭ. При этом в прошлом году Чимаев заявлял, что у него российское гражданство, которое он не собирается менять на другое, а после окончания спортивной карьеры вернется жить на Кавказ.
Чимаеву 30 лет, он выиграл все 14 боев в ММА, в последнем поединке в октябре победил бывшего чемпиона UFC в среднем весе австралийца Роберта Уиттакера болевым приемом в первом раунде. Он занимает третье место в рейтинге лучших бойцов UFC в среднем весе.
Первые две победы в UFC Чимаев одержал за рекордно короткий отрезок времени — десять дней.
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
Мединский: «Я слушаю Пугачеву, она была голосом своего времени»
Итоги жеребьевки в Лиге чемпионов. Инфографика
Момент столкновения самолета с военным вертолетом в США попал на видео
Собянин показал, как будет выглядеть Цирк на Вернадского после реконструкции
Покупать сейчас или подождать: что будет с ценами на квартиры в 2025 году
Китайцы начнут продавать в России недорогой кроссовер с ресурсом более 1 млн км
РБК запускает винный салон. Расписание
Топ-10 дивидендных бумаг на ближайший год
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Что будет с биткоином в ближайшие месяцы