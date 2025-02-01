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Спорт ,  
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Российский тяжеловес Павлович прервал серию поражений в UFC

Российский боец Павлович прервал серию поражений в UFC, победив Розенстрайка
Россиянин на турнире UFC Fight Night 250 в Эр-Рияде одержал победу над суринамцем Жаирзиньо Розенстрайком единогласным решением судей
Сергей Павлович
Сергей Павлович (Фото: Carmen Mandato / Getty Images)

Российский тяжеловес Сергей Павлович победил суринамца Жаирзиньо Розенстрайка на турнире UFC Fight Night 250, который проходит в Эр-Рияде.

Бой продолжался все три раунда, по итогам которых судьи единогласно отдали победу россиянину — 30–27, 30–27, 30–27.

Павлович проиграл последние два поединка. В июне он уступил решением судей соотечественнику Александру Волкову, а в ноябре 2023-го проиграл нокаутом британцу Тому Аспиналлу в поединке за титул временного чемпиона UFC в тяжелом весе.

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У 32-летнего Павловича теперь 19 побед и три поражения в ММА. До этого поединка он занимал четвертое место в рейтинге лучших тяжеловесов UFC.

В активе 36-летнего Розенстрайка 15 побед и шесть поражений.

В главном поединке UFC Fight Night 250 сразятся бывший чемпион промоушена в среднем весе нигериец Исраэль Адесанья и представляющий Францию уроженец Дагестана Нассурдин Имавов.

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Теги
смешанные единоборства (ММА) UFC Сергей Павлович


 

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