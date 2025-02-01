Российский тяжеловес Павлович прервал серию поражений в UFC
Российский тяжеловес Сергей Павлович победил суринамца Жаирзиньо Розенстрайка на турнире UFC Fight Night 250, который проходит в Эр-Рияде.
Бой продолжался все три раунда, по итогам которых судьи единогласно отдали победу россиянину — 30–27, 30–27, 30–27.
Павлович проиграл последние два поединка. В июне он уступил решением судей соотечественнику Александру Волкову, а в ноябре 2023-го проиграл нокаутом британцу Тому Аспиналлу в поединке за титул временного чемпиона UFC в тяжелом весе.
У 32-летнего Павловича теперь 19 побед и три поражения в ММА. До этого поединка он занимал четвертое место в рейтинге лучших тяжеловесов UFC.
В активе 36-летнего Розенстрайка 15 побед и шесть поражений.
В главном поединке UFC Fight Night 250 сразятся бывший чемпион промоушена в среднем весе нигериец Исраэль Адесанья и представляющий Францию уроженец Дагестана Нассурдин Имавов.
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