Роналду назвал себя лучшим футболистом в истории

Пятикратный обладатель «Золотого мяча» отметил, что не видел футболиста лучше, чем он. 39-летний Криштиану Роналду добавил, что все еще просыпается с желанием тренироваться и проводить матчи

Криштиану Роналду (Фото: Global Look Press)

Португальский нападающий саудовского «Ан-Насра» Криштиану Роналду заявил в интервью La Sexta, что считает себя лучшим игроком в истории футбола.

«Я лучший бомбардир в истории футбола. Думаю, я лучший футболист в истории, я не видел никого лучше меня. Я говорю это от чистого сердца. Я все еще просыпаюсь с желанием тренироваться и играть матчи. Может быть, немного меньше, чем раньше, но это моя страсть, мне нравится делать то, что я делаю, это тяжело, но я иду», — сказал Роналду.

Роналду отметил, что является самым «цельным» игроком в истории футбола. «Многим нравятся Месси или Марадона, но я самый цельный из всех, кто когда‑либо играл в футбол. Я делаю все в футболе. Хорошо играю головой, хорошо исполняю стандартные положения, бью с левой и с правой. Я силен и быстр», — отметил он.

Роналду выступает в Саудовской Аравии с 2023 года за «Ан-Наср». Большую часть карьеры португалец играл за «Реал» Мадрид (2009–2018 годы). Вместе с командой он два раза выигрывал чемпионат Испании, дважды становился обладателем Кубка страны, а также четыре раза выигрывал Лигу чемпионов. Также он играл за «Спортинг», «Ювентус», «Манчестер Юнайтед».

39-летний пятикратный обладатель «Золотого мяча» является лучшим бомбардиром в истории футбола, сборных, чемпионата Европы, Лиги чемпионов, клубного чемпионата мира.