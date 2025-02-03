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Роналду призвал «Реал» беречь Мбаппе

Роналду: «Реал» должен заботиться о Мбаппе
Криштиану Роналду считает, что в «Реале» Килиан Мбаппе играет не на своей позиции, но клуб должен беречь его, потому что в будущем он принесет ему «много радости»
Криштиану Роналду и Килиан Мбаппе
Криштиану Роналду и Килиан Мбаппе (Фото: Alex Grimm / Getty Images)

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе очень хорош, и «Реал» должен ему помогать и защищать его, заявил бывший игрок клуба Криштиану Роналду, которого цитирует Marca.

«Позаботьтесь о нем. Я говорю болельщикам «Реала» — позаботьтесь о парне», — сказал Роналду и выразил уверенность, что Мбаппе еще принесет много радости мадридским фанатам.

По словам 39-летнего португальца, Мбаппе непросто в «Реале», потому что он не знает, как играть на позиции нападающего. «Это не его позиция», — отметил Роналду. Он добавил, что сам раньше играл на фланге, но об этом забыли, а к роли форварда он со временем просто «привык».

Relevo узнал о претензиях к Мбаппе, что он уже «не тот»
Спорт
Килиан Мбаппе

Мбаппе проводит первый сезон в «Реале», на его счету 21 гол в 33 матчах.

В ноябре Relevo писало о недовольстве «Реала» игрой француза в обороне, а также о жалобах президента клуба Флорентино Переса на то, что Мбаппе не тот, каким был до перехода.

Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».

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Персоны
Анна Сатдинова
Футбол Криштиану Роналду Реал Мадрид Килиан Мбаппе
Килиан Мбаппе фото

Килиан Мбаппе

спортсмен, футболист
20 декабря 1998 года
Криштиану Роналду фото

Криштиану Роналду

спортсмен, футболист
5 февраля 1985 года
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