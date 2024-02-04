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Россиянка проиграла латвийской теннисистке в финале турнира в Австрии

Александрова проиграла латвийке Остапенко в финале турнира WTA-500 в Линце
Екатерина Александрова смогла взять у Елены Остапенко только пять геймов, проиграв латвийке второй раз в этом году. Латвийская теннисистка выиграла уже второй турнир WTA в этом году
Екатерина Александрова
Екатерина Александрова (Фото: Alexander Scheuber / Getty Images)

Российская теннисистка Екатерина Александрова проиграла латвийке Елене Остапенко в финале турнира в австрийском Линце с призовым фондом более €800 тыс.

Александрова, 21-я ракетка мира, уступила со счетом 2:6, 3:6.

Счет личных встреч теннисисток стал равным — 5–5.

Остапенко выиграла второй турнир WTA в этом году и восьмой в карьере. Ранее в январе на турнире в австралийской Аделаиде она победила в полуфинале Александрову, а в финале — другую россиянку, Дарью Касаткину.

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Остапенко, 12-я ракетка мира, получит 500 рейтинговых очков и более €120 тыс. призовых, Александрова — 325 очков и €76 тыс. призовых.

В прошлом году турнир выиграла россиянка Анастасия Потапова.

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На счету Александровой четыре титула WTA в одиночном разряде.

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теннис WTA Екатерина Александрова
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