Россиянка проиграла латвийской теннисистке в финале турнира в Австрии
Российская теннисистка Екатерина Александрова проиграла латвийке Елене Остапенко в финале турнира в австрийском Линце с призовым фондом более €800 тыс.
Александрова, 21-я ракетка мира, уступила со счетом 2:6, 3:6.
Счет личных встреч теннисисток стал равным — 5–5.
Остапенко выиграла второй турнир WTA в этом году и восьмой в карьере. Ранее в январе на турнире в австралийской Аделаиде она победила в полуфинале Александрову, а в финале — другую россиянку, Дарью Касаткину.
Остапенко, 12-я ракетка мира, получит 500 рейтинговых очков и более €120 тыс. призовых, Александрова — 325 очков и €76 тыс. призовых.
В прошлом году турнир выиграла россиянка Анастасия Потапова.
На счету Александровой четыре титула WTA в одиночном разряде.
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