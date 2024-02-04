Команда Шестеркина и Бибера победила в Матче звезд НХЛ
Команда Остона Мэттьюса и певца Джастина Бибера, за которую также выступал российский вратарь Игорь Шестеркин, выиграла турнир 3х3 на Матче звезд НХЛ, который прошел в Торонто.
В финале команда Мэттьюса победила команду Коннора Макдэвида со счетом 7:4. Соперники сыграли два периода по десять минут. Шестеркин в первом периоде пропустил три гола при 11 бросках, вторую половину встречи отыграл вратарь «Даллас Старз» Джейк Оттинджер. За команду Макдэвида играл вратарь Сергей Бобровский, отразивший 10 из 13 бросков в первом периоде.
За победителей турнира выступали, помимо Мэттьюса, еще три игрока «Торонто Мэйпл Лифс» — Митчелл Марнер, Морган Райлли и Вильям Нюландер.
Бибер был звездным капитаном команды, провел вместе с ней разминку, а во время матча был на скамейке.
В звездном уик-энде также приняли участие другие россияне — нападающие Кирилл Капризов и Никита Кучеров и голкипер Александр Георгиев.
Шестеркин играет за «Нью-Йорк Рейнджерс», в этом сезоне он провел 32 матча, отражая в среднем 89,9% бросков.
Кучеров («Тампа-Бэй Лайтнинг»), лучший бомбардир сезона, стал первым номером драфта на Матче звезд, но в мастер-шоу занял последнее место, набрав пол-очка.
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