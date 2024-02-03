Болельщики освистали россиянина Кучерова во время мастер-шоу на Матче звезд НХЛ

Болельщики освистали Кучерова во время мастер-шоу на Матче звезд НХЛ

Фанатам не понравилось, что российский форвард «Тампы» не прикладывал особых усилий во время конкурсов

Никита Кучеров (Фото: John E. Sokolowski / USA TODAY Sports / Reuters)

Болельщики освистали российского форварда «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиту Кучерова во время мастер-шоу в рамках Матча звезд НХЛ в Торонто из-за того, что он не слишком выкладывался во время конкурсов.

Россиянин в мастер-шоу занял последнее место, набрав лишь 0,5 очка. Победил канадский форвард «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид (25 очков), которому достался приз в $1 млн.

Кучеров во время конкурса на владение шайбой неспешно объезжал препятствия, уступив минимум 15 секунд всем остальным участникам. В конкурсе на точность передач он также не прикладывал особых усилий, показав худший результат.

Звездный уик-энд в НХЛ продолжится Матчем звезд, который начнется в субботу в 23:00 мск. Всего в нем сыграют пять россиян: Кучеров, Александр Георгиев («Колорадо Эвеланш»), Игорь Шестеркин («Нью-Йорк Рейнджерс»), Сергей Бобровский («Флорида Пантерз») и Кирилл Капризов («Миннесота Уайлд»).

В нынешнем текущем сезоне Кучеров является лучшим бомбардиром лиги, набрав в 49 матчах 85 (32+53) очков.