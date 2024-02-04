Член наблюдательного совета «Твенте» ушел из-за сделки со «Спартаком»

Трансфер Угальде из Нидерландов в Москву вызвал дискуссию, член наблюдательного совета Джон Бирлинг решил покинуть «Твенте»

Член наблюдательного совета футбольного клуба «Твенте» Джон Бирлинг покинул должность в знак несогласия с решением продать Манфреда Угальде московскому «Спартаку». Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Бирлинг счел, что сделка несовместима с его собственными убеждениями в отношении действий России на Украине и принципами Федерации спорта Нидерландов, в которой он работает. Эта организация определяет правила участия российских спортсменов и спортивных менеджеров.

21-летний нападающий сборной Коста-Рики Манфред Угальде подпишет контракт со «Спартаком» на 4,5 года. В национальной сборной на его счету один гол в шести матчах. «Спартак» после 18 туров занимает пятое место в РПЛ с 30 очками. Десять лет назад, в 2014-м, «Спартак» приобрел у «Твенте» Квинси Промеса. С тех пор он стал лучшим бомбардиром в РПЛ среди легионеров.

Трансфер стал причиной дискуссии в Нидерландах. Критики этого решения отмечали, что сделка с московским клубом поможет «Твенте» в трудный период, но это «предосудительное решение с моральной точки зрения». Их оппоненты призвали не делать из футболистов жертв политики.