В Нидерландах назвали двойными стандартами критику сделки со «Спартаком»
Бывший игрок сборной Нидерландов и футбольный комментатор Ибрагим Афеллай заявил, что не понимает дискуссии вокруг перехода Манфреда Угальде из «Твенте» в московский «Спартак», если это выгодно всем сторонам. Его слова приводит Voetbal Zone.
Накануне «Спорт-Экспресс» сообщил, что 21-летний костариканец приехал в Москву для прохождения медосмотра. В сентябре другой голландский клуб «Аякс» заявил, что передумал покупать Эдуарда Сперцяна у «Краснодара» из-за того, что он играл в России. В июле итальянский «Сассуоло» не стал продавать бразильского защитника Рожерио «Спартаку» из этических соображений.
«Если вы можете совершенствоваться и зарабатывать в пять или шесть раз больше... мы все можем быть моралистами, но это просто не тот случай», — сказал Афеллай, отметив, что всего несколько лет назад «Твенте» был «почти мертв», а дорогой трансфер ему поможет.
Афеллай отметил, что игроки не должны становиться жертвами политики. «НЕК приглашает игрока из Израиля (Тьяронн Шери из «Маккаби»), и это возможно. Это двойные стандарты», — сказал Афеллай.
Афеллай провел 53 матча за сборную Нидерландов в 2007–2016 годах, играл за ПСВ, «Барселону», «Шальке», «Олимпиакос» и «Стоук Сити». С 2023 года работает тренером в академии «Фейенорда».
На связи с проверенными новостями
Как выглядит Театр сатиры после пожара. Видео
«Это обрыв». Глава банка JPMorgan резко высказался об экономике США
Участники группы «Би-2» вышли на связь после задержания
Атака вандалов на «Мону Лизу» Леонардо Да Винчи попала на видео
В Германии крупные компании перейдут на четырехдневную рабочую неделю
Как будет работать программа материнского капитала в 2024 году. Все изменения
Что такое «Болезнь Х» и почему ее стали часто обсуждать
Топ-10 самых подорожавших с начала XXI века акций российских компаний
Что будет с рынком в 2024 году. Прогноз