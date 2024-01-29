В Нидерландах назвали двойными стандартами критику сделки со «Спартаком»

Афеллай — о трансфере Угальде в «Спартак»: Тут не надо быть моралистами

«Спартак» пытается купить у «Твенте» форварда сборной Коста-Рики Манфреда Угальде. Ибрагим Афеллай заявил, что никто при этом не критикует трансфер игрока из Израиля и что игроков нельзя делать заложниками политики

Ибрагим Афеллай (Фото: imago images / Global Look Press)

Бывший игрок сборной Нидерландов и футбольный комментатор Ибрагим Афеллай заявил, что не понимает дискуссии вокруг перехода Манфреда Угальде из «Твенте» в московский «Спартак», если это выгодно всем сторонам. Его слова приводит Voetbal Zone.

Накануне «Спорт-Экспресс» сообщил, что 21-летний костариканец приехал в Москву для прохождения медосмотра. В сентябре другой голландский клуб «Аякс» заявил, что передумал покупать Эдуарда Сперцяна у «Краснодара» из-за того, что он играл в России. В июле итальянский «Сассуоло» не стал продавать бразильского защитника Рожерио «Спартаку» из этических соображений.

«Если вы можете совершенствоваться и зарабатывать в пять или шесть раз больше... мы все можем быть моралистами, но это просто не тот случай», — сказал Афеллай, отметив, что всего несколько лет назад «Твенте» был «почти мертв», а дорогой трансфер ему поможет.

Афеллай отметил, что игроки не должны становиться жертвами политики. «НЕК приглашает игрока из Израиля (Тьяронн Шери из «Маккаби»), и это возможно. Это двойные стандарты», — сказал Афеллай.

Афеллай провел 53 матча за сборную Нидерландов в 2007–2016 годах, играл за ПСВ, «Барселону», «Шальке», «Олимпиакос» и «Стоук Сити». С 2023 года работает тренером в академии «Фейенорда».