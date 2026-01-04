«Трактор» обыграл минское «Динамо» в матче КХЛ с девятью голами
Челябинский «Трактор» обыграл минское «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась в Челябинске со счетом 5:4.
В составе победителей голами отличились Андрей Светлаков (11-я минута), Михаил Григоренко (20-я), Александр Кадейкин (21-я, 54-я) и Василий Глотов (22-я). У проигравших отметились Алекс Лимож (18-я, 56-я), Виталий Пинчук (34-я) и Сергей Кузнецов (45-я).
После четвертой шайбы «Трактора» вратаря минского «Динамо» Зака Фукале заменил Василий Демченко.
«Трактор» с 42 очками в 42 матчах занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции. Минское «Динамо», которое набрало 57 очков после 40 игр, располагается на второй строчке на Западе.
«Трактор» в следующем матче 6 января примет омский «Авангард», минский клуб в тот же день в гостях сыграет с московским ЦСКА.
