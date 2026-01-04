Клуб КХЛ объявил о назначении нового главного тренера

Соглашение с Олегом Браташом и «Адмиралом» рассчитано до конца сезона 2026/27

Олег Браташ (Фото: Сергей Елагин / ТАСС)

Олег Браташ назначен на пост главного тренера владивостокского «Адмирала». Об этом сообщает пресс-служба клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Соглашение со специалистом рассчитано до конца сезона 2026/27.

«Адмирал» 6 декабря объявил об отстранении тренера Леонида Тамбиева от работы с командой, 15 декабря клуб расторг с ним контракт.

59-летний Браташ с мая 2023 года по ноябрь 2024-го возглавлял тольяттинскую «Ладу». Ранее он работал в клубах Молодежной хоккейной лиги — в московском «Спартаке» и ярославском «Локо», также он работал в штабах сборной России разных возрастных категорий.

Под руководством Браташа «Спартак» стал обладателем Кубка Харламова в 2014 году.

«Адмирал» занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 33 очка в 39 матчах.