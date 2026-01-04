Клебо установил рекорд по количеству побед на «Тур де Ски»

Норвежец в пятый раз стал победителем генеральной классификации, обойдя по этому показателю швейцарца Дарио Колонью

Йоханнес Клебо (Фото: Global Look Press)

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо установил новый рекорд по числу побед в генеральной классификации многодневки «Тур де Ски».

Клебо 4 января в пятый раз стал победителем генеральной классификации. По этому показателю он обошел швейцарца Дарио Колонью, который выигрывал гонку четырежды. Клебо побеждал на «Тур де Ски» в 2019, 2022, 2023, 2025 и 2026 годах.

Россиянин Савелий Коростелев стал восьмым в генеральной классификации.

29-летний Клебо является пятикратным олимпийским чемпионом и обладает 15 золотыми медалями чемпионатов мира — это рекорд среди мужчин, в его активе пять побед в общем зачете Кубка мира.