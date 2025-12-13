Клебо впервые с января 2024 года не победил в спринте на Кубке мира
Пятикратный олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Клебо провалился в личном спринте свободным стилем на третьем этапе Кубка мира, который проходит в Давосе.
Клебо в своем забеге в 1/4 финала занял только четвертое место. Лыжник дважды подскользнулся на поворотах и чуть не упал, потеряв много времени. Из его забега в полуфинал вышли француз Люка Шавана и норвежец Ансгар Эвенсен.
Последний раз Клебо не смог попасть в финал в спринте в январе 2024 года в немецком Оберхофе, где остановился на стадии 1/2 финала. После этого норвежец выиграл 23 спринта подряд — на всех стартах, где участвовал.
Клебо выиграл три золота на Олимпиаде в Пхёнчхане и четыре медали, в том числе две золотые, на Играх в Пекине. Он также является 15-кратным чемпионом мира.
Российские лыжники в Давосе впервые с 2022 года приняли участие в международном турнире. Савелий Коростелев и Дарья Непряева, которые получили нейтральный статус, заняли 52-е и 39-е места соответственно в квалификации в спринте и не смогли выйти в 1/4 финала.
Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе и обществе
