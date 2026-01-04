 Перейти к основному контенту
Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Лидс Юнайтед Манчестер Юнайтед 1 3,1 x 2,6 2 2,9 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Манчестер Сити Челси 1 1,58 x 4,6 2 5,5 Футбол Испания. Примера дивизион. Сезон 25/26 Реал Бетис 1 1,5 x 4,6 2 5,9 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Легкий вес. 5 раундов Джастин Гейджи Пэдди Пимблетт 1 2,75 x 57 2 1,48 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Женщины. Легчайший вес. 5 раундов Кайла Харрисон Аманда Нунис 1 1,52 x 55 2 2,6 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Умар Нурмагомедов Дейвесон Фигейредо 1 1,06 x 70 2 10,15 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Шон О`Мэлли Сун Ядун 1 1,42 x 58 2 2,97 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Вальдо Кортес-Акоста Деррик Льюис 1 1,3 x 63 2 3,66
Спорт⁠,
0

Коростелев показал лучший результат в гонке после допуска под эгидой FIS

Лыжник Коростелев стал четвертым в масс-старте на «Тур де Ски»
Коростелев показал четвертый результат в масс-старте свободным стилем на «Тур де Ски». Он уступил лидеру 25,4 секунды
Савелий Коростелев
Савелий Коростелев (Фото: Global Look Press)

Российский лыжник Савелий Коростелев показал четвертое время в масс-старте свободным стилем на «Тур де Ски». Соревнования проходят в Италии.

Коростелев преодолел дистанцию 10 км за 33 минуты 50,9 секунды. Он проиграл 25,4 секунды победителю — норвежцу Маттису Стенсхагену. Серебро и бронзу взяли француз Жюль Лапьер (отставание — 6,6 секунды) и норвежец Эмиль Иверсен (+20,4).

Коростелев впервые после допуска попал в топ-10 гонки под эгидой FIS
Спорт
Савелий Коростелев

Коростелев показал лучший результат для российских лыжников после решения Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) допустить россиян до международных соревнований в нейтральном статусе. Ранее лучший результат после возвращения показала Дарья Непряева, занявшая восьмое место в масс-старте на дистанции 5 км свободным стилем в рамках «Тур де Ски».

Коростелев провел пятую гонку на соревнованиях под эгидой FIS после получения нейтрального статуса. Из российских лыжников допуск к международным стартам пока получили только Коростелев и Дарья Непряева.

Гонки «Тур де Ски» проходят с 28 декабря по 4 января в Италии в рамках Кубка мира.

Альвина Цаканян
лыжи Савелий Коростелев Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS)
