Лыжник Коростелев стал четвертым в масс-старте на «Тур де Ски»

Коростелев показал лучший результат в гонке после допуска под эгидой FIS

Коростелев показал четвертый результат в масс-старте свободным стилем на «Тур де Ски». Он уступил лидеру 25,4 секунды

Савелий Коростелев (Фото: Global Look Press)

Российский лыжник Савелий Коростелев показал четвертое время в масс-старте свободным стилем на «Тур де Ски». Соревнования проходят в Италии.

Коростелев преодолел дистанцию 10 км за 33 минуты 50,9 секунды. Он проиграл 25,4 секунды победителю — норвежцу Маттису Стенсхагену. Серебро и бронзу взяли француз Жюль Лапьер (отставание — 6,6 секунды) и норвежец Эмиль Иверсен (+20,4).

Коростелев показал лучший результат для российских лыжников после решения Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) допустить россиян до международных соревнований в нейтральном статусе. Ранее лучший результат после возвращения показала Дарья Непряева, занявшая восьмое место в масс-старте на дистанции 5 км свободным стилем в рамках «Тур де Ски».

Коростелев провел пятую гонку на соревнованиях под эгидой FIS после получения нейтрального статуса. Из российских лыжников допуск к международным стартам пока получили только Коростелев и Дарья Непряева.

Гонки «Тур де Ски» проходят с 28 декабря по 4 января в Италии в рамках Кубка мира.