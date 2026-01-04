 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Лидс Юнайтед Манчестер Юнайтед 1 26 x 1,03 2 23 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Манчестер Сити Челси 1 1,55 x 4,7 2 5,6 Футбол Испания. Примера дивизион. Сезон 25/26 Реал Бетис 1 1,25 x 5,3 2 13 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Легкий вес. 5 раундов Джастин Гейджи Пэдди Пимблетт 1 2,75 x 57 2 1,48 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Женщины. Легчайший вес. 5 раундов Кайла Харрисон Аманда Нунис 1 1,52 x 55 2 2,6 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Умар Нурмагомедов Дейвесон Фигейредо 1 1,06 x 70 2 10,15 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Шон О`Мэлли Сун Ядун 1 1,42 x 58 2 2,97 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Вальдо Кортес-Акоста Деррик Льюис 1 1,3 x 63 2 3,66
Спорт⁠,
0

Олимпийский чемпион по хоккею из России завершил карьеру

Олимпийский чемпион по хоккею Андронов объявил о завершении карьеры
Сергей Андронов признался, что всячески пытался оттянуть завершение карьеры, но «что-то внутри не давало это сделать»
Сергей Андронов
Сергей Андронов (Фото: Максим Константинов / ТАСС)

Олимпийский чемпион, двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Андронов сообщил в своем Telegram-канале о завершении профессиональной карьеры.

«Сегодня пришло время сказать, что я заканчиваю профессиональную карьеру. Я всячески пытался оттягивать это, и что-то внутри не давало мне это сделать. Но сейчас я понимаю, что иначе я не смогу идти дальше, не смогу найти свой новый путь», — написал он.

Клуб КХЛ объявил о назначении нового главного тренера
Спорт
Олег Браташ

36-летний Андронов в прошлом сезоне выступал за петербургский СКА.

Андронов является чемпионом Олимпиады 2018 года и серебряным призером Игр в 2022 году в составе сборной России. Он также становился бронзовым призером чемпионатов мира 2017 и 2019 годов. Андронов в составе московского ЦСКА выигрывал Кубок Гагарина в 2019 и 2022 годах.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Альвина Цаканян
Хоккей ХК ЦСКА
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 31 декабря 2025
EUR ЦБ: 92,09 (+0,62) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05 Курс доллара на 31 декабря 2025
USD ЦБ: 78,23 (+0,78) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05
Начните с малого: подборка акций до 1000₽ #всенабиржу!, 19:00
Водителя грузовика задержали после смертельного ДТП под Ростовом Общество, 19:00
Медведев после захвата Мадуро напомнил про важность ядерного оружия Политика, 18:50
Где в России из-за снегопада и метелей перекрыли движение на дорогах Общество, 18:40
Более 1 тыс. автомобилей встали в очередь на досмотр на Крымском мосту Общество, 18:33
Олимпийский чемпион по хоккею из России завершил карьеру Спорт, 18:25
Медведев заявил, что США теперь не в чем даже формально упрекать Россию Политика, 18:20
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Шесть критериев качества жизни в новостройке РБК и ПИК, 18:13
В Туле эвакуировали четыре дома из-за неразорвавшейся части беспилотника Политика, 17:43
Очередь в Эрмитаж растянулась от входа до Александровской колонны Общество, 17:38
Автомобиль загорелся в центре Москвы Город, 17:28
«Трактор» обыграл минское «Динамо» в матче КХЛ с девятью голами Спорт, 17:15
Клебо установил рекорд по количеству побед на «Тур де Ски» Спорт, 17:14
Третий за час московский аэропорт ограничил полеты Политика, 17:13