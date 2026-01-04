Олимпийский чемпион по хоккею из России завершил карьеру
Олимпийский чемпион, двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Андронов сообщил в своем Telegram-канале о завершении профессиональной карьеры.
«Сегодня пришло время сказать, что я заканчиваю профессиональную карьеру. Я всячески пытался оттягивать это, и что-то внутри не давало мне это сделать. Но сейчас я понимаю, что иначе я не смогу идти дальше, не смогу найти свой новый путь», — написал он.
36-летний Андронов в прошлом сезоне выступал за петербургский СКА.
Андронов является чемпионом Олимпиады 2018 года и серебряным призером Игр в 2022 году в составе сборной России. Он также становился бронзовым призером чемпионатов мира 2017 и 2019 годов. Андронов в составе московского ЦСКА выигрывал Кубок Гагарина в 2019 и 2022 годах.
