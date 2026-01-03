 Перейти к основному контенту
«Северсталь» в третий раз за сезон обыграла аутсайдера КХЛ

Встреча завершилась со счетом 4:2. На счету «Северстали» два дубля
ХК &laquo;Северсталь&raquo;
ХК «Северсталь» (Фото: Пресс-служба ХК «Северсталь»)

Череповецкая «Северсталь» одержала третью победу над тольяттинской «Ладой» в текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Матч проходил в Череповце и закончился со счетом 4:2. У хозяев дубли оформили Давид Думбадзе (9-я и 59-я минута) и Руслан Абросимов (17, 49), который впервые набрал 30 очков за сезон в лиге.

У «Лады» заброшенными шайбами отличились Райли Савчук (35) и Томаш Юрчо (53).

В текущем сезоне команды провели третью встречу из четырех. В предыдущих двух матчах победа была за череповецким клубом (2:0, 2:3).

После победы «Северсталь» поднялась в турнирной таблице и стала лидером Западной конференции, на счету команды 57 очков. «Лада» расположилась на последнем, 11-м месте, набрав 26 очков.

Рената Утяева
КХЛ ХК Северсталь ХК Лада
