Рублев и Хачанов вышли в финал турнира в Гонконге в парах
Российские теннисисты Андрей Рублев и Карен Хачанов вышли в финал турнира ATP в Гонконге в парном разряде.
В 1/2 финала россияне обыграли французов Садьо Думбия и Фабьена Ребула, первых сеяных, со счетом 7:6 (7:3), 6:3.
В финале их соперниками будут голландец Сандер Арендс и британец Люк Джонсон.
В одиночном турнире в Гонконге Рублев и Хачанов выступили неудачно, вылетев во втором круге. Рублев не смог защитить прошлогодний титул, уступив венгру Фабиану Марожану, Хачанов проиграл 35-летнему японцу Кэю Нисикори.
В парном разряде на счету Рублева и Хачанова один титул ATP, в 2023-м они вместе выиграли «Мастерс» в Мадриде.
Призовой фонд турнира в Гонконге превышает $760 тыс.
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