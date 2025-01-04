Рублев и Хачанов вышли в финал турнира в Гонконге в парах

Российские теннисисты в 1/2 финала в двух сетах обыграли французов Садьо Думбия и Фабьена Ребула

Карен Хачанов и Андрей Рублев (Фото: IMAGO / Andrea Rosito / Global Look Press)

Российские теннисисты Андрей Рублев и Карен Хачанов вышли в финал турнира ATP в Гонконге в парном разряде.

В 1/2 финала россияне обыграли французов Садьо Думбия и Фабьена Ребула, первых сеяных, со счетом 7:6 (7:3), 6:3.

В финале их соперниками будут голландец Сандер Арендс и британец Люк Джонсон.

В одиночном турнире в Гонконге Рублев и Хачанов выступили неудачно, вылетев во втором круге. Рублев не смог защитить прошлогодний титул, уступив венгру Фабиану Марожану, Хачанов проиграл 35-летнему японцу Кэю Нисикори.

В парном разряде на счету Рублева и Хачанова один титул ATP, в 2023-м они вместе выиграли «Мастерс» в Мадриде.

Призовой фонд турнира в Гонконге превышает $760 тыс.