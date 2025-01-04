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Рублев и Хачанов вышли в финал турнира в Гонконге в парах

Российские теннисисты в 1/2 финала в двух сетах обыграли французов Садьо Думбия и Фабьена Ребула
Карен Хачанов и Андрей Рублев
Карен Хачанов и Андрей Рублев (Фото: IMAGO / Andrea Rosito / Global Look Press)

Российские теннисисты Андрей Рублев и Карен Хачанов вышли в финал турнира ATP в Гонконге в парном разряде.

В 1/2 финала россияне обыграли французов Садьо Думбия и Фабьена Ребула, первых сеяных, со счетом 7:6 (7:3), 6:3.

В финале их соперниками будут голландец Сандер Арендс и британец Люк Джонсон.

Рублев не смог защитить титул чемпиона турнира в Гонконге
Спорт
Андрей Рублев

В одиночном турнире в Гонконге Рублев и Хачанов выступили неудачно, вылетев во втором круге. Рублев не смог защитить прошлогодний титул, уступив венгру Фабиану Марожану, Хачанов проиграл 35-летнему японцу Кэю Нисикори.

В парном разряде на счету Рублева и Хачанова один титул ATP, в 2023-м они вместе выиграли «Мастерс» в Мадриде.

Призовой фонд турнира в Гонконге превышает $760 тыс.

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Теги
Иван Витченко Иван Витченко
теннис ATP Андрей Рублев (теннисист) Карен Хачанов
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